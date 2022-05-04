Abone Ol

Camını silmek isteyen adamı ezerek öldürdü

Adana'da akılalmaz olay... Kavşakta duran otomobilin ön camını silmeye çalışan Ümit Özdemir, tartıştığı sürücünün kendisini ezmesi sonrası öldü.

Yayınlanma: 07:32 - 04 Mayıs 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Camını silmek isteyen adamı ezerek öldürdü

Olay, 17.45 sıralarında Çukurova’daki Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. Kavşakta kırmızı ışıkta duran otomobillerin ön camlarını silerek para isteyen Ümit Özdemir, bir sürücüyle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında sürücü, otomobiliyle Özdemir’e çarpıp kaçtı. Ağır yaralanan 45 yaşındaki Ümit Özdemir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

Annesiyle tartışan babasını balyozla öldürdü İlginizi Çekebilir Annesiyle tartışan babasını balyozla öldürdü Metrobüsten inen kadını ara sokağa götürüp öldürdü İlginizi Çekebilir Metrobüsten inen kadını ara sokağa götürüp öldürdü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Adana Esenyurt intihar istanbul para Polis Şanlıurfa