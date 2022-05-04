Camını silmek isteyen adamı ezerek öldürdü
Adana'da akılalmaz olay... Kavşakta duran otomobilin ön camını silmeye çalışan Ümit Özdemir, tartıştığı sürücünün kendisini ezmesi sonrası öldü.
Olay, 17.45 sıralarında Çukurova’daki Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. Kavşakta kırmızı ışıkta duran otomobillerin ön camlarını silerek para isteyen Ümit Özdemir, bir sürücüyle tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında sürücü, otomobiliyle Özdemir’e çarpıp kaçtı. Ağır yaralanan 45 yaşındaki Ümit Özdemir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)