Çantaları değiştirip 20 milyon liralık vurgun yaptılar

İstanbul Fatih'te çalıştıkları döviz bürosuna Dubai'den gelen 999 bin 550 doların içinde bulunduğu çantayı, sahte para dolu çantayla değiştirerek çalan şüpheliler yakalandı. Polis, 3 şüpheliyi kullandıkları çantalardan tespit ederken, gerçek dolarlar evdeki çekmecelerden çıktı.

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Fatih Kemalpaşa Mahallesi’nde döviz bürosu işleten Irak uyruklu Majıd Mukdad Alnaji, 11 Mayıs günü polisi arayarak kendisine gelen 1 milyon civarındaki doların sahte olduğunu ihbar etti. Alnaji, ihbar üzerine iş yerine gelen polise durumu anlattı.

Alnaji, çalışanları Abdullah Nabell Mohamed (27) ile Fıras Hameed Kareem’in (38), Dubai’den kendisine gönderilen 999 bin 550 doları almak için Kapalıçarşı’ya gittiğini, bir süre sonra dönen çalışanların verdiği çantadan 1 milyon 125 bin 500 dolar çıktığını ancak bu paraların tamamının geçersiz olduğunu söyledi.

ÇANTALARI DEĞİŞTİRDİLER

Bunun üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırmalarda parayı almaya giden Mohamed ile Kareem’in kullandıkları güzergahtaki güvenlik kameraları incelendi. Polis görüntülerden, Mohamed ile Kareem’in Kapalıçarşı’dan çıktıktan sonra iş yeri istikametine yürürken arkalarından başka birisinin geldiğini, bu kişideki çantanın çalışanların kullandığı çantaya benzediğini ve şüphelilerin bir süre sonra çantaları değiştirdiğini fark etti.

Son şüphelinin yine Irak uyruklu Murad Abdullah Mohamedalı olduğunu belirleyen polis, zanlının adresini tespit etti.

GERÇEK PARALAR EVİNDEN ÇIKTI

Fatih polisi, Mohamedalı’nın Bayrampaşa’daki evine baskın düzenledi. Baskında şüphelilerin sahte paralarla değiştirdikleri dolarlar, yatak odasındaki çekmecelerin altından çıktı. Polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Abdullah Nabeel Mohammed ve Murad Abdullah Mohamedalı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken Fıras Hameed Kareem ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin olaydan sonra sırt çantasıyla yürüdükleri ve zanlılardan Murad Abdullah Mohamedalı’nın değiştirdiği çantayla evinin bulunduğu apartmana girdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)

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