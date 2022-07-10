Çarşı pazar yangın yeri

Bayram öncesi çarşı pazar gezen Gürsel Tekin, “Tencereler kaynamıyor. Millet bu pahalılığa ne kadar dayanabilir? 6 liralık domates, şimdi 25 lira” dedi.

Başak KAYA

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Gerçek enflasyon çarşı-pazar fiyatları ile ortaya çıktı. Pazardaki enflasyon, TÜİK'in rakamlarını katladı. Bir yıl içinde yaşanan fiyat artışları yüzde 200'ü de geçti. Geçen yıl 3 lira olan patates 11 liraya yükseldi. 6 liralık domates 25 lira, en küçük boy kavun 50 lira oldu.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin çarşı-pazarın karnesini çıkardı. Her Kurban Bayramı öncesi çarşı-pazarı gezerek fiyat artışını hesaplayan Tekin, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Zamlar bayram dinlemedi, çarşı pazar alev alev. Domates bir yıl önce 6 TL iken şimdi 25 TL oldu. Dolmalık biber 20 liradan 40 liraya çıktı. Vaziyet her geçen gün daha da zorlaşıyor. Tencereler kaynamıyor. Bu millet artık ne kadar sabredecek?'' diye sordu.

HESAP SANDIKTA

Tekin, şöyle devam etti: “Meyvede de durum felaket, 2021 yılında 20 lira olan kiraz bugün 40- 60 lira civarında. Kayısı halden 30 liraya, şeftali 30 liraya limon ise 12 liraya çıkış yapıyor ama pazarda katlanıyor.. Küçük boy bir kavun bile 50 lira oldu. Daha önce bir maaşın beşte birine bir kurbanlık koç alabilen çalışan bu bayramda tüm maaşını verse bile bir koç alamıyor. Emekliye, işçiye, dar gelirliye ‘Siz yemeyin' diyorlar. Millet, ekonomist olduğunu iddia edenlerden hesabı sandıkta soracak.''

2021-2022 çarşı pazar fiyatları

Meyve/SEBZE ÖNCE SONRA

Bamya 20.00 TL 40.00 TL

Barbunya 15.00 TL 25.00 TL

Bezelye 10.00 TL 14.00 TL

Kabak 5.00 TL 10.00 TL

Biber (dolma) 10.00 TL 25.00 TL

Biber (sivri kıl) 20.00 TL 35.00 TL

Brokoli 10.00 TL 20.00 TL

Dereotu 1.00 TL 3.00 TL

Domates (Antalya) 6.00 TL 25.00 TL

Fasülye (şeker) 20.00 TL 25.00 TL

Maydonoz 2 TL 4 TL

Patates 3 TL 11 TL

Soğan 2 TL 6 TL

Patlıcan 5 TL 14.00 TL

Kiraz 25 TL 40 TL

Kavun 8 TL 14 TL

Muz (yerli) 15.00 TL 25 TL

Limon 10.00 TL 14.00 TL

Kayısı 12.00 TL 30 TL

Karpuz 3 TL 8 TL

Şeftali 8 TL 20.00 TL