Çay üreticileri sokağa çıktı

TBMM'ye sunulan Çay Kanunu tasarısına tepki gösteren çay üreticileri Rize ve Artvin'de eylem yaptı. Çay üreticileri, kanun hazırlanırken üreticileri değil sermayenin taleplerinin dikkatine alındığını ileri sürdü.

İsmail AKDUMAN

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Çay Kanunu olarak bilinen, çay üretimi ve çay fiyatlarının açıklanmasını da kapsayan toplam 15 maddeden oluşan kanun teklifi AKP tarafından TBMM’ye verildi.

Ancak çay üreticileri kanunun ÇAYKUR’u yok edeceğini, üreticinin haklarını korumadığını, sermaye ve yandaşların istekleri doğrultusunda hazırlandığını belirterek tepki gösterdi.

Çay Kanunu’nun geri çekilmesini ve üretici baz alınarak hazırlanmasını isteyen çay üreticileri Rize’nin Pazar ilçesi ile Artvin’in Hopa ilçesinde sokağa çıkarak eylem yaptı.

“SERMAYE VE YANDAŞLARIN TALEPLERİ TESİS EDİLİYOR”

Pazar’da yapılan eylemde çay üreticileri adına konuşan Halil Üst, AKP tarafından hazırlanan Çay Kanunu’nun, yaş çay üreticisinin idam fermanı olduğunu söyledi. AKP’nin halkın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda karar almadığını belirten Üst,

“Sermaye ve bir avuç yandaşın taleplerini, onların mutluluğunu tahsis ediyor. Hazırladıkları Çay Kanunu da aynen böyle olmuştur. AKP, 2008'de hazırladığı Çay Kanunu Taslağı'nı çay üreticilerinin tepkisi üzerine geri çekmek zorunda kaldı.

Ulusal Çay Konseyi, tam da bu tarihte oluşturulmuştur. O yasada açıkça, kuru çayın dünya borsasında oluşacak fiyat üzerinden yaş çaya da fiyat verileceği belirtilmiştir. Bugün önümüze Çay Kanunu diye getirilen metin, AKP'nin kendi karanlık dehlizlerinde gizlice hazırlanmış, pişirilmiş, kamuoyu ile paylaşılmamış, Meclis'e indirilene kadar kendileri dışında başka kimsenin haberi olmamıştır.

Kanunda ‘bitki kalitesini artırmak için yaş çay işleyen fabrikaların sözleşmeli tarım ile üretim sürecine dahil olmasına ihtiyaç duyulmaktadır’ diye bir metin var. Biz, sözleşmeli tarımın ne olduğunu ve neler getirdiğini şeker pancarından, buğdaydan, hayvancılıktan ve diğer tarım ürünlerinden çok iyi biliyoruz” dedi.

Üretici Halil Üst, Çay Kanunu'nu kendilerinin de talebi olduğunu ama üreticilerin esas alınarak hazırlanması gerektiğine dikkat çekerek kanunun teklifinin geri çekilmesini talep etti.

HOPA’DA YÜRÜYÜŞ YAPTILAR

Hopa'da ise çay üreticileri yürüyüş yaptı. Kanun teklifi geri çekilene kadar mücadele edeceklerini söyleyen üreticiler, “Ekmeğine, suyuna, çayına sahip çık”, “AKP yasanı al başına çal” sloganlarını atarak yürüdü.

Hopa Meydanı'nda açıklama yapan çay üreticileri, kanunun çay üreticilerinden gizlendiğini ve ÇAYKUR’u yok edeceğini ileri sürerek çay fiyatının serbest piyasada sermayedarların çıkarlarına göre belirleneceğini ve bunun da alenen kendi ekmeklerine göz dikmek olduğunu ifade etti. Çay üreticileri kanun teklifi geri çekilene kadar mücadele edeceklerini vurguladı.