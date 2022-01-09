Çay üreticileri ve mevsimlik işçiler Rize’de sokağa çıkıp isyan etti

ÇAYKUR'da çalışan mevsimlik işçiler ile çay üreticileri Rize 15 Temmuz Meydanı'nda eylem yaptı. Mevsimlik işçiler kadro, üreticilerin ise gübreye, mazota yapılan zamların geri alınması ve taban fiyatın artırılması talebinde bulundu.

İsmail AKDUMAN

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Mevsimlik işçiler ile üreticilerin düzenlediği eyleme DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan da katıldı. Eylemde konuşan üretici Murat Yılmaz, ülkenin zor dönemden geçtiğini belirterek, “Zamla yatıyoruz, zamla kalkıyoruz. Çay üreticileri olarak çok zor durumdayız. Mazot ateş pahası, gübre fiyatları uçtu. Bu mazot ve gübre fiyatlarıyla 2022’de çay üreticileri olarak çok zor günler bizi bekliyor” diyerek, bu yıl gübre ve mazot alamayacaklarını söyledi.

“BİÇİLEN FİYAT MALİYETİ KARŞILAMIYOR”

Çay bahçelerini bakımı, ilaç, gübre ve işçi ücretleri ile birlikte çayın maliyetini arttığına dikkat çeken Yılmaz, “Çayda tavan fiyat belirlenince üretici hepten perişan oluyor. Belirlenen fiyat ile çay üreticisi olmak mümkün değil. Çayda tavan fiyat değil, gerçek değerinde taban fiyat belirlensin. Üreticiler tüccarın kucağına itiliyor” ifadelerini kullandı. Yılmaz, gübre, ilaç ve mazot fiyatlarının düşürülmesini, KDV’nin sıfırlanması, 1 Nisan itibarı ile hektar başına üretim desteği verilmesini talep etti.

“YOKSULLUK İLE BOĞUŞUYORUZ”

Mevsimlik ÇAYKUR işçisi Sevim Lokumcu da kendi sorunlarını dile getirdi. Yılda en fazla 5,5 ay çalıştıklarını geri kalan zamanlarda ise işsiz kaldıklarını anlatan Lokumcu, yoksulluk ile boğuştuklarını söyledi. Mevsimlik ÇAYKUR işçilerini kadrolu olmak istediğini vurgulayan Lokumcu, “Geçmiş dönemde yaşanan sendikal kayıplar nedeniyle ücretlerimiz diğer kamu işçilerinin seviyesine gelmedi. ÇAYKUR'un ‘yetkili' sendikasının almış olduğu aidatları işçiden, emekçiden yana kullanmalarını talep ediyoruz. Emekliliği hak edecek prim gün sayısına ömrümüz yetmiyor. Aldığımız ücret ve ikramiyelerden yüksek vergiler keserek hane halkımızı yoksullaştırmayın. Vergide adalet, gelirde adalet istiyoruz. İnsanca yaşamak, insanca çalışmak, insanca ücret istiyoruz. Kadro istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“BULUŞTUK DİYE ‘DEVLET DÜŞMANI’ SUÇLAMASI YAPTILAR”

Öte yandan eyleme katılan DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan ise, Öz Gıda-İş'in işçilerin ve üreticilerin buluşmasını “Devlet düşmanı” diyerek hedef gösterdiğini belirterek, “İşçilerin ve üreticilerin bu mitinge katılmalarını engellemek için ellerinden geleni yaptılar. Ama nafile. İşte bu meydan sizin o ibretlik açıklamanıza cevaptır” dedi.

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