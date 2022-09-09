Çelik Kanatlar, İzmir semalarında Harmandalı oynadı

İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında jandarma helikopterleri Gündoğdu Meydanı semalarında Efeler gibi 'Harmandalı' oynayarak gösteri yaptı. İki helikopterin gökyüzündeki şovu alkışlarla izlendi. Jandarma Pilot Albay Mustafa Tetik Barut’un kol liderliğindeki ‘Çelik Kanatlar’, Erzurum Kongresinin 103. yıl dönümünde Erzurum’da ise Dadaşlar gibi 'Başbar' oynamışlardı.

Orhan BOZKURT

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İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında jandarma helikopterleri bugün Gündoğdu Meydanı’ndaki ses sistemlerinden Harmandalı müziği çalındığı sırada meydana havadan yaklaşarak Zeybek oyunlarındaki gibi yan yana durup daha sonra sağa ve sola hareketlenerek Harmandalı oynadı.

Bu gösterileri ile bir anda sosyal medyada gündem olan jandarma helikopterleri çelik kanatlar, Jandarma Pilot Albay Mustafa Tetik Barut'un kol liderliğindeki gösterilerini Erzurum Kongresi'nin 103. yıl dönümünde 23 Temmuz'da ise Erzurum'da Başbar oynayarak büyük beğeni ve alkış almışlardı.

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