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Cem Yılmaz’dan HepsiJet açıklaması

Cem Yılmaz'dan 1 liralık zam teklifine karşı kontak kapatan Hepsijet çalışanlarına destek geldi. Yılmaz, "Benim yerim çalışanın yanıdır. Bu konuda tavrım nettir" dedi.

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Cem Yılmaz’dan HepsiJet açıklaması

Komedyen Cem Yılmaz, kargo şirketi HepsiJet çalışanlarına destek verdi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

*Benim yerim çalışanın yanıdır. En kısa zamanda sorunların çözülmesi temenni ederim. Böyle zamanlarda doğru neyse onun olmasını gönülden isterim. Bu konuda tavrım nettir.

*Hepsijet ilgilenip benim destek olmamı isteyen arkadaşlara duyurumdur.

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