Cemevleri elektrik faturalarını ödememe kararı aldı

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez Sözcü WEB TV’ye açıklamalarda bulundu. Geçmez, "Türkiye'deki bütün Cemevleri'nde yüksek oranlarda faturalarla karşı karşıya kaldık. Elektrik faturalarını ödemeyeceğiz" dedi.

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■ Cem YILDIRIM



Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez Sözcü WEB TV'ye açıklamalarda bulundu.

Geçmez şunları söyledi:

“Cemevlerinin faturaları ortalama aylık 4 bin lira civarı geliyordu. Son faturamız 11 bin 625 lira oldu. İstanbul’da Garip Dede Dergâhı'na ise 30 bin lira geldi. Okmeydanı, Çekmeköy, Antalya da aynı durumda…Türkiye’deki bütün Cemevlerinde yüksek oranlarda faturalarla karşı karşıya kaldık. Elektrik faturalarını ödemeyeceğiz.

Cemevlerimiz elektrik faturalarını ödememe kararını aldı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’ne bağlı bazı Cemevleri bir süredir zaten protesto olarak faturaları ödemiyor. 2010 yılında dava açtık. Cemevleri'nin ticarethane değil ibadethane olduğunu ve hiç değilse Cemevi tarifesinin ibadethaneye çevrilmesini istedik.”

“ARTAN MALİYETLER CEMEVLERİ’Nİ GÖREVLERİNİ YAPAMAYACAK NOKTAYA GETİRDİ”

Elektrik faturalarının herkesi etkilediğine dikkat çeken Geçmez, “Ankara Dikmen’deki Hacı Bektaş ve Anadolu Kültür Vakfına ait Cemevi’ne 11 bin 625 lira fatura geldi. Ortalama faturalarımız 4 bin liraydı. Türkiye’deki bütün Cemevleri, görülmedik bir şekilde yüksek faturalarla karşılaştı. Cemevleri kamu görevi üstleniyor. Buralarda cenazeler, cenaze yemekleri, cemler, hayır yemekleri, sosyal etkinlikler, tamamen ücretsiz yapılıyor. Artan maliyetler, Cemevleri'ni görevlerini yapamayacak noktaya getirdi. Bütün dostlarımızı yardımlaşmaya davet ediyoruz. Kiramız 30 bin liradan 70 bin liraya çıktı. Vatandaşlar da gittikçe yoksullaşıyor, bize yapılan bağışlar da azalıyor” dedi.

“İTİRAZ ETTİK AMA”

Elektrik faturalarının ticarethane statüsünden ücretlendirilmesi konusunda geçen yıl EPDK'ya itirazda bulunduklarını da belirten Geçmez, “‘Bizim işimiz değil, Diyanet karar verir’ cevabını aldık. Diyanet de Cemevleri'nin ibadethane değil kültürel yerler olduğunu öne sürüyor. Bizim belediyelerdeki ruhsatlarımız da ticarethane statüsünde ve ciddi oranda ruhsat parası alıyorlar, arsa tahsisleri de yapılmıyor. Bizi ticarethane statüsünden çıkarın yeter, faturamızı da normal tarifeden öderiz. Eşit yurttaşlık istiyoruz, yetkilerden de bu konuda bir adım bekliyoruz” dedi.

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