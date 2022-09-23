Cemil Kılıç hakkında soruşturma: Kılıçdaroğlu’na kitap hediye etmek suç mu?

İlahiyatçı yazar ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Cemil Kılıç hakkında, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Atatürk'ü hedef alan hutbesini eleştirdiği ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştüğü için soruşturma başlatıldı.

Fırat FISTIK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ayasofya'nın açılışında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Atatürk'e yönelik açıklamalarını eleştirmesi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi nedeniyle ilahiyatçı Cemil Kılıç hakkında iki ayrı soruşturma başlatıldı.

“İHRAÇ EDİLİYORUM”

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“MEB, az önce hakkımda soruşturma açtı. Ayasofya’da Diyanet’in Atatürk’e yönelik hutbesine yönelik eleştirilerim nedeniyle itibarsızlaştırma suçu işlemişim. Kılıçdaroğlu ile görüşmemden dolayı da siyaset yapma suçu işlemişim. 2 kez kademe durdurma cezası verilip ihraç ediliyorum.”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya açılışında “Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı cami olması için vakfetti. Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar! Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar” demiş ve kararı veren Mustafa Kemal Atatürk'ü eleştirmişti.

HUTBEDE ATATÜRK YER ALMAMIŞTI

En son, İzmir'in kurtuluş günü olan 9 Eylül'de Diyanet, yayınladığı hutbede Mustafa Kemal Atatürk ve 9 Eylül’e yer vermedi. Konuyla ilgili sosyal medyadan çok sayıda yurttaş tepki göstermişti.

İlahiyatçı Cemil Kılıç, bu hutbe sonrası da “Bugün camilerde okunacak hutbe Diyanet’in sitesinde yayımlandı. Hutbede 9 Eylül İzmir Zaferi ve Atatürk yer almadı. Diyanet başkanının, keşke Yunan kazansaydı diyen Mısıroğlu’nu ziyareti hala belleklerde tazeliğini koruyor” açıklamasını yapmıştı.

SORUŞTURMA GERİCİ ÇEVRELERİN İSTEĞİ ÜZERİNE BAŞLATILDI

Hakkında ihraç süreci başlatılan Cemil Kılıç, SÖZCÜ’ye konuştu. Kılıç şunları söyledi:

– Yaptığım açıklamalar öteden beri Diyanet'i rahatsız ediyordu. Aynı zamanda Türkiye'deki tarikat ve cemaatlerin önemli bir bölümünü rahatsız ediyordu. Çünkü ben laik bir Türkiye'yi, Atatürk ilke ve devrimlerini savunuyordum, hala da savunuyorum. Açılan soruşturma ve ihraç sürecinin başlatılması birtakım gerici çevrelerin isteği üzerine başlatıldı.

– Hukuki zeminden yoksun, yasal zeminden yoksun bir uygulama. Alenen linç edilmek isteniyorum. Fakat bu tip uygulamalar beni geri döndüremeyecek. Bildiklerimi, doğru olduğuna inandığım değerleri savunmaya devam edeceğim.

– Ayasofya'da Diyanet İşleri Başkanı Atatürk'e alenen lanet okudu ve kendisi hakkında işlem yapılmadı, benim hakkımda işlem yapılıyor. Diyanet'i itibarsızlaştırmak gibi bir suç oluşturmuşlar.

KILIÇDAROĞLU’NA KİTAP HEDİYE ETTİM, BU MU SUÇ?

– Kılıçdaroğlu ile yaptığım görüşmeyi de diğer soruşturma konusu için delil olarak önüme sunuyorlar. Bu görüşmeler de ilmi sohbetlerdi, siyasi sohbetler değildi. Bir kitabımı hediye etmiştim kendisine. Kitaptan suç mu olur? Akşener ve Özdağ ile de görüşmelerimiz olmuştu. Kamuoyuna da açıklamıştım. Tüm bunlardan dolayı siyaset yapma diye bir suç işlediğim öne sürülüyor. Halbuki böyle bir suç yok. Kanunda ‘Devlet memuru bir siyasi partinin lehinde ve aleyhinde faaliyet yapamaz' deniyor. Ben zaten bunu yapmadım. İlahiyat alanında görüşmeler yaptım.

– Ben Cumhurbaşkanının “Türk milliyetçiliğini ayaklar altına aldım” diyemeyeceğini, Atatürk'ün 6 ilkesinden biri olduğunu da söyledim. Bunu yapamayacağını iletmiştim. Bunu da önüme koydular.