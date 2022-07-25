Cennet Koyu Meclis gündeminde

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yazılı olarak cevaplandırılması ile ilgili olarak TBMM’ne verdiği soru önergesinde Bodrum ilçesindeki Cennet Koyu’nda iş insanı Mehmet Cengiz tarafından turistik tesis yapılacak arazinin durumunu sordu.

Yaşar ANTER

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İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun bugün yaptığı yazılı açıklamada Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi Cennet Koyu'ndaki Gökburun yarımadasında Mehmet Cengiz tarafından 678 bin metrekarelik alana yapılması planlanan turistik tesis ve rezidansın yer aldığı arsaları TBMM'nin gündemine taşıtı.

ARAZİNİN TAMAMI SİT ALANI

Ergun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği soru önergesinde Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 01/06/2010 tarih ve 2010/31 sayılı kararı ile özelleştirme programına alınan, mülkiyeti Hazine'ye ait olan Muğla ilimizin Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi'ndeki Cennet Koyu’nda bulunan 423 sayılı arazinin 2013 yılında satışı gerçekleştirilmiştir. Adı geçen arazinin tamamı 2'inci derece doğal sit alanıdır ve 3'üncü derece arkeolojik sit alanı ile kısmen 1'inci derece arkeolojik sit alanında bulunmakta olduğunu söyledi.

DANIŞTAYIP İPTAL KARARINDAN SONRA İDARİ İŞLEM YAPILMADI

Ergun açıklamasının devamında ise söz konusu satış işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali için açılan davanın temyiz sürecinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 2016/4388 Esas ve 2016/3337 sayılı kararı ile satışın iptaline karar verdiğini belirterek “Danıştay'ın iptal kararından bu yana herhangi bir idari işlem yapılmadığı gibi, ihaleyi kazanan şirketin söz konusu arazi üzerinde yakında inşaata başlayacağı haberleri basında yer almıştır. Gelinen aşama itibariyle Bakanlığınızın bazı hususlara açıklık getirmesi gerekmektedir” diyerek Bakan Kurum'a aşağıdaki soruları yöneltti.

1. Söz konusu taşınmazın satışı ile ilgili Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun verdiği karardan bugüne kadar taşınmazın geri alınmasına dair herhangi bir işlem yapılmamış olmasının sebebi nedir?

2. Bakanlığınız, ilgili Danıştay kararından sonra herhangi bir işlem yapmış mıdır?

3. Söz konusu arazinin tamamının 2'inci derece doğal sit alanı ve 3'üncü derece arkeolojik sit alanı ile kısmen 1'inci derece arkeolojik sit alanında bulunduğu göz önüne alındığında, Bakanlığınız bu bölgenin doğal ve arkeolojik özelliklerinin korunması açısından bugüne kadar hangi adımları atmıştır ve bu satış işlemi konusunda herhangi bir görüş ortaya koymuş mudur?

4. Basına yansıyan iddialar doğrultusunda, şirketin yakında inşaat faaliyetlerine başlayacağı duyurulmuştur. Söz konusu şirket inşaat faaliyetleri için şimdiye kadar Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu talep etmiş midir, eğer talep ettiyse Bakanlığınız bu konuda ÇED Olumlu Kararı vermiş midir?

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