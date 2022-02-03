‘Cesetleri camiye alınmasın’ diyen Sifil, ‘Şuursuz’ denilmesine alınmış

SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil için ‘öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın’ diyen Ebubekir Sifil, kendisini eleştiren Özdil’e açtığı ‘hakaret’ davasında ifade verdi. Sifil, "Yazı içeriğinde bana, yobaz ve şuursuz dedi. İnsanlıktan ne kadar çıktığımı, ayrıca IŞİD zihniyetli diyerek hakaret etmiştir" dedi. Özdil’in avukatı İsmail Yılmaz ise "Ebubekir Sifil’in kullanmış olduğu ceset kelimesi polisiye bir ifadedir. Ceset kelimesi, öldürülmüş kişiyi tabir eder. Bu kelimeyi kullanarak Sifil, müvekkilim Yılmaz Özdil’i tehdit etmiştir" dedi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil, kendisi için, ‘öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın’ diyen Ebubekir Sifil’i, ‘Yobazın tehdidi’ başlıklı yazısında eleştirmiş, Sifil ise kendisine hakaret edildiğini iddia ederek Özdil hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Yılmaz Özdil’in, Ebubekir Sifil’e ‘hakaret’ suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, Yılmaz Özdil, bir önceki duruşmada savunma yaptığı için katılmadı. Özdil'i avukatları Celal Ülgen ile İsmail Yılmaz temsil etti. Duruşmaya, Ebubekir Sifil ile avukatları da katıldı.

BASIN DURUŞMAYA ALINMADI

2. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Ali Çalı, duruşmayı takip etmek isteyen basın mensuplarını gerekçesiz bir şekilde duruşma salonundan çıkardı.

“YOBAZ, ŞUURSUZ, IŞİD ZİHNİYETLİ”

Ebubekir Sifil’in mahkeme tutanağına yansıyan beyanında, “2020 yılında sanık Yılmaz Özdil, katıldığı bir televizyon programında, Diyanet Bakanlığının yağmur duası yapılmasına yönelik kararını eleştirir ve dalga geçer şekilde yapmıştı. Ben de twitter hesabımdan sanığın ve Cüneyt Akman'ın, Müslümanların kutsallarıyla alakası olmadığını ve ve değer vermediğini belirterek, vefat ettiklerinde camilere getirilmemeleri teklifini içeren bir paylaşımda bulundum. Bunun üzerine sanık Yılmaz Özdil, gazetedeki köşesinde benim hakkımda, ‘Yobazın tehdidi' başlıklı yazıyı kaleme almıştır. Yazı içeriğinde bana, yobaz ve şuursuz dedi. İnsanlıktan ne kadar çıktığımı, ayrıca IŞİD zihniyetli diyerek hakaret etmiştir” dedi.

“MÜVEKKİLİ TEHDİT ETMİŞTİR”

Yılmaz Özdil'in avukatı İsmail Yılmaz, mahkemedeki beyanında, “Bizim örf ve İslami terminolojisinde vefat eden kişiler, naaş ve cenaze olarak ifade edilmektedir. Ebubekir Sifil'in kullanmış olduğu ceset kelimesi ise kriminal, polisiye bir ifadedir. Bu kelime İslam terminolojisine de uygun değildir. Ceset kelimesi, öldürülmüş kişi, normal yoldan ölmeyen bir kişiyi tabir eder. Bu kelimeyi kullanarak Ebubekir Sifil, müvekkilim Yılmaz Özdil'i tehdit etmiştir. Her ne kadar Sifil hakkında, savcılıkça, paylaşımı nedeniyle kovuşturmaya yer yok kararı verilmiş ise de bu durum, Sifil'in eylemini hukuka uygun hale getirmez” ifadelerini kullandı.

MÜTALAA HAZIRLANACAK

Ara kararını açıklayan mahkeme, esasa ilişkin mütalaasını hazırlaması için, dosyayı duruşma savcısına göndererek, duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Ebubekir Sifil, SÖZCÜ yazarı Yılmaz Özdil için ‘Öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın’ demişti.

Bunun üzerine Özdil, ‘Yobazın tehdidi’ başlıklı bir yazı kaleme almış, bu yazısında Sifil’i eleştirmişti.

Yılmaz Özdil’in eleştirisini hakaret sayan Ebubekir Sifil, bu yazıda kendisine hakaret edildiğini öne sürerek şikayetçi olmuştu. Şikayeti değerlendiren savcılık, Yılmaz Özdil hakkında ‘basın-yayın yoluyla hakaret’ suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

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