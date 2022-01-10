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Çevik Bir Meydanı, Demokrasi Meydanı olacak

28 Şubat soruşturması kapsamında tutuklanan Genelkurmay eski 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir'in adını taşıyan İzmir Buca'daki meydan, meclis kararı ile Demokrasi Meydanı olacak.

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Çevik Bir Meydanı, Demokrasi Meydanı olacak

28 Şubat soruşturması kapsamında tutuklanan Genelkurmay eski 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir’in adı, geçmiş yıllarda İzmir Buca’da bulunan bir meydana verilmişti.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ocak ayı toplantısında, meydanın adının Demokrasi Meydanı olarak değişmesine oybirliği ile karar verildi. İHA

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