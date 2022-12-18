Çevreciler ‘Uludağ’ın talan teklifine’ karşı meydanlara indi

AKP'li Bursa Milletvekillerinin imzasının bulunduğu Uludağ Alan Başkanlığı yasa teklifine karşı tepkiler dinmek bilmiyor. Yasa teklifi ile Uludağ'ın parsel parsel talan edileceğini belirten Bursa Su Kolektifi, Ekoloji Birliği ve İklim Adaleti Koalisyonu yaptıkları ortak basın açıklamasıyla yasa teklifini protesto etti.

Halil ATAŞ

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AKP Bursa Milletvekilleri tarafından hazırlanan Uludağ Alan Başkanlığı Yasa Teklifi, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda iki gün süren görüşmelerin ardından, AKP'li ve MHP'li üyelerin oylarıyla kabul edilmişti.

“ULUDAĞ’I TALAN ETMEK İÇİN ARANAN FORMÜL BULUNDU”

Bursa Su Kolektifi, Ekoloji Birliği ve İklim Adaleti Koalisyonu, Fomara Meydanı'nda, basın açıklaması yaparak yasa teklifini protesto etti. Ortaklaşa yapılan basın açıklamasında, “Uzun zamandır turizm sektörünün iştahını kabartan Uludağ için, Uludağ'ı talan etmek için aranan formül bulundu” denildi.

“ULUDAĞ’IN PARSEL PARSEL SATILMASINA GÖZ YUMMAYACAĞIZ”

Açıklamada, Uludağ'ın parsel parsel satılmasına göz yumulmayacağının altı çizilerek şöyle denildi:

“Milli Park sınırları içinde tek yetkili olan Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün yetkileri Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve Uludağ Alan Başkanlığı'na devrediliyor. Milli Parklar Kanunu'na göre; milli parklar üzerinde tasarrufu olan bu iki bakanlıktan sadece birer üye komisyonda yer alıyor.

*Sınırların Cumhurbaşkanlığı kararı ile değiştirilebilir olması bugün 2 bin hektar olsa da devamında 5 bin hektar belki de milli parkın tamamının Alan Başkanlığı ile yönetilmesinin önünü açıyor. Yaşanacak yıkımları kısa bir süredir alan başkanlığı sistemi ile yönetilen Kapadokya'dan tahmin ediyoruz. Bu kanun ile Uludağ'da koruma altındaki alanlar hızla ranta açılacaktır.”

“BURSA’YA İHANET TEKLİFİ”

“Bursa'ya ihanet olan bu kanun teklifinin geri çekilmesini istiyoruz. Kanun teklifinin getirildiği komisyondan, kanun maddelerinin içeriklerinden ve alan başkanlığı komisyonunun üyelerinden de belli olacağı gibi asıl niyetiniz; turizm sektörünün iştahını doyurmaya yetmeyen 700 hektar genişlikteki 1. ve 2. gelişim bölgelerine 3. 4. 5. gelişim bölgelerini de katmak, yeni yollar ve otoparklar yapmak, mevcut otelleri büyütmek, yeni oteller ilave etmektir.”

“48 MİLLİ PARK SİZİN DÜŞÜNCENİZDE SIRASINI BEKLEMEKTEDİR”

“İktidarınız süresince doğal varlıkların sınırsız ve bedelsizmiş gibi sermaye sınıfının hizmetine verilmesinden de belli olacağı gibi elbet sıra diğer milli parklara da gelecektir. Ülkedeki 48 milli park sizin düşüncenizde sırasını beklemektedir. Kendinizle çok övünerek bulduğunuz bu formül Kazdağı, Hatila Vadisi, Ağrı Dağı Milli Parkları ve başka birçok milli park da, belki de eko turizm adı altında kendisini gösterecektir. Uluslararası sözleşmelere ve kanunlara aykırı olan ucube Alan Başkanlığı modelinizi kabul etmiyoruz. Uludağ'ın tüm yaşamsal zenginliği ile var olma hakkına saygı gösterilmesini talep ediyoruz.”

“TAMAMI MİLLİ PARKUR VE DOĞAL SİT ALANIDIR”

“‘Uludağ alanı içerisinde doğal sit alanları’ ibaresiyle sanki küçük bir alanmış gibi gösterilmeye çalışılsa da Uludağ Alanı ilan edilecek 2 bin hektarın (20 milyon m2) tamamı milli parktır ve doğal sit alanıdır. 1. ve 2. Gelişim Bölgesinin de içinde yer aldığı 2 bin hektar olan bu alan endemik türlerin en yoğun yayılış gösterdiği açıklık alandır. 13 bin hektar genişlikteki Uludağ Milli Parkı sayıları gittikçe azalan Sakallı Akbaba ve Kaya Kartalının yuvasıdır. Bu yüzden Uludağ önemli kuş alanlarından biridir. Paçalı Baykuş'un ilk görüntülendiği yer Uludağ'dır. Apollo Kelebeği'nin ender yaşadığı bölgelerdendir ve Uludağ'a özgü bir alttürü vardır. 32 lokal endemik bitki türünün yaşam alanı sadece Uludağ'dır. Lokal endemik türlerin dışında sadece Türkiye'de yaşayan 148 endemik tür de Uludağ'da yayılış göstermektedir.”

“BİN 308 BİTKİ TÜRÜ TESPİT EDİLMİŞTİR”

“Uludağ'da bugüne kadar 1308 bitki türü tespit edilmiştir. Uludağ'ın milli park ilan edilmesini sağlayan endemik bitki türleri ve soyu tükenme tehlikesi içerisinde olan birçok hayvan hala Uludağ'da yaşamakta ve üremektedir.”

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