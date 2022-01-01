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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Mühendis, Veteriner ve Psikolog alıyor

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, mühendis, veteriner ve psikolog olmak üzere toplam 324 personel alımı yapacak.

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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Mühendis, Veteriner ve Psikolog alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sözlü sınav ile 6-8'inci dereceli kadrolara 152 Mühendis, Veteriner ve Psikolog alınacak.

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi ile yapacak olup, duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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