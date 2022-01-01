Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Mühendis, Veteriner ve Psikolog alıyor

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, mühendis, veteriner ve psikolog olmak üzere toplam 324 personel alımı yapacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sözlü sınav ile 6-8'inci dereceli kadrolara 152 Mühendis, Veteriner ve Psikolog alınacak.

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi ile yapacak olup, duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…