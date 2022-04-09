Cezaevleri doldu taşıyor

Adalet Bakanlığı verilerine göre, 271 bin kapasiteli 384 ceza infaz kurumunda toplam 314 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Cezaevindeki kişi sayısı cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaştı.

Sozcu.com.tr

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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Mart 2022 sonu itibariyle Türkiye'de; 269 kapalı, 86 açık, 10 kadın kapalı, 7 kadın açık, 8 çocuk kapalı, 4 çocuk eğitimevi olmak üzere toplam 384 ceza infaz kurumu bulunuyor. Bu kurumların toplam kapasitesi 271 bin 823 kişi…

Son 16 yılda 285 ilçe cezaevini kapatan AKP iktidarı, 2016 yılından bu yana yeni ve büyük cezaevlerinin yapımını hız verdi. 2006 – 2021 yıllara arasında 247 yeni cezaevi açılırken bunların 199 bin 911 kişilik ilave kapasite yaratıldı.

Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hükümlü ve tutuklu sayısında yaşanan artış nedeniyle hız verilen cezaevi inşaatlarına son 6 yılda 20 milyar liradan fazla harcama yapıldığı belirtiliyor.

Türkiye'deki cezaevlerinin toplam kapasitesi 271 bin 823 kişi ama şu Mart 2022 sonu itibariyle cezaevlerinde 314 bin 502 kişi bulunuyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre, bu kişilerin 275 bin 965'i hükümlü, 38 bin 537'si tutuklu. Cezaevi nüfusunun 300 bin 253'ü erkeklerden, 12 bin 173'ü kadınlardan, 2 bin 76'sı ise çocuklardan oluşuyor.

2021 yılında cezaevlerinde 272 bin kişi olduğu dikkate alındığında toplam cezaevi nüfusunun Mart 2022 itibariyle 42 bin arttığı görüldü.

EN ÇOK MAHKUM OLAN İKİNCİ ÜLKE

Avrupa Konseyi’nin Yıllık Cezaevi İstatistikleri’nin değerlendirildiği SPACE 2021 raporuna göre, Rusya 478 bin 714 mahkumla en fazla mahkum bulunan ülke olurken, Rusya’yı 272 bin 115 mahkumla Türkiye izliyor. 2021 yılına ait verilere göre, Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerin geçen yıl “nüfusa oranla hapsedilen insan sayısında” da oranların en yüksek olduğu ülkelerin başında yine Rusya, Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Slovakya ve Litvanya geliyor.

Raporda yer alan istatistiklere göre, 2021 yılında, Rusya’da, her 100 bin kişiden 328’i, Türkiye’de 325’i, Gürcistan’da 232’si, Azerbaycan’da 216’sı, Slovakya’da 192’si, Litvanya’da 190’ı, Çek Cumhuriyeti’nde 180’i, Macaristan’da 180’i ve Polonya’da 179’u cezaevinde bulunuyor.

Bu rakam Avrupa genelinde, her 100 bin kişide 102 mahkuma eşit. Türkiye ve Rusya’daki mahkum sayısının nüfusa oranı, Avrupa ortalamasının 3 katını aşıyor.

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