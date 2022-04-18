CHP: Bu ihalede birileri zengin olacak

Orman yangınlarına müdahale için kiralanacak uçak ve helikopterlerin ihale şartnamesinde değişiklik yapıldığını belirten CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, “Bu ihalede birileri zengin olacak” dedi.

Mustafa SARIİPEK

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Orman yangınlarıyla mücadelede kullanılacak uçak ve helikopterlerin alımı için yapılacak ihalenin şartnamesinde yapılan değişiklikleri eleştiren CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, “Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarını devre dışı bırakacak bir şartname hazırlandı. AKP / Tayyip Erdoğan iktidarı, Türk Hava Kurumu'na ait yerli ve milli imkan varken, yabancılara ait uçakları kiralama politikasından vazgeçmiyor” dedi.

Bu yıl orman yangınlarıyla mücadelede kullanılacak uçak ve helikopter alımı için görevlendirilen Savunma Sanayi Başkanlığı ihale için şartname hazırladı. Savunma Sanayi Başkanlığı ihale şartnamesine koyduğu bir maddeyle THK uçaklarını devre dışı bıraktı. SSB, açtığı ihalede asgari 5 ton kapasite şartı koydu. 4 bin 900 litre kapasiteli THK uçakları, 100 litre bahane edilerek saf dışı bırakıldı.

‘BU İŞTE BİR BİT YENİĞİ VAR’

Alban, ihalenin sürekli ertelenip, yeni şartnameler konulmasını da dikkat çekti ve Nisan ayında olunmasına rağmen orman yangınlarının başladığını belirten ve Bodrum'da başlayan yangınların yeni bir felaketin habercisi olduğunu belirtti. Orman yangınlarının söndürülmesinde uzun yıllar boyunca kullanılan THK uçaklarının anlaşılmaz bir nedenle devre dışı bırakıldığından bu yana 3 yıldır ciddi sorun yaşandığını vurgulayan Alban, “Zamanında ve yeterli sayıda yangın söndürme uçağı tedarik edilemediği için geçtiğimiz yıl Muğla'da 70 bin hektar büyüklüğünde orman yandı. Bundan hiç mi ders çıkarmadınız?” diye konuştu.

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