CHP; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı andı

CHP'liler; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilişlerinin 50. yılında anma programı düzenledi. CHP Ankara Milletvekili Kaya, "Onları idam edenler tarihin karanlık sayfalarında yok olup gittiler. 'Yaşasın tam Bağımsız Türkiye' diyen Denizler halkın yüreğinde yaşıyor. Biz dün de 'bağımsız Türkiye' diyorduk, bugün de 'bağımsız Türkiye' diyoruz, yarın da diyeceğiz" dedi.

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CHP; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı idam edilişlerinin 50. yılında Ulucanlar Cezaevi Müzesi önünde andı. Anmaya CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Altındağ İlçe Başkanı Ali Ergin, Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, Altındağ İlçe Örgütü, Ankara İl Gençlik Kolları, Altındağ İlçe Gençlik Kolları ve partililer katıldı.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya yaptığı açıklamada, “Onları idam edenler tarihin karanlık sayfalarında yok olup gittiler. ‘Yaşasın tam bağımsız Türkiye’ diyen Denizler halkın yüreğinde yaşıyor. Biz dün de ‘bağımsız Türkiye’ diyorduk, bugün de ‘bağımsız Türkiye’ diyoruz, yarın da diyeceğiz” dedi.

CHP’nin 6 Mayıs Cuma günü saat 10.30’da, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda bir anma etkinliği daha düzenleyeceği öğrenildi.