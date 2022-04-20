CHP Gençlik Kolları öğrencilere ‘Askıda Genç Bilet’ kampanyasını anlattı

CHP, Kocaeli'de iftarda bir araya geldiği üniversite öğrencilerinin hem taleplerini dinledi hem de 'Askıda Genç Bilet' kampanyasını duyurdu. CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Caner Arduç, üniversite öğrencilerine kampanyanın detayları hakkında bilgi verdi.

Halil ATAŞ

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CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, CHP Kocaeli İl Sekreteri Bülent Sarı, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve yönetimi, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Caner Arduç, CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları yönetimi, CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Burak Akbulut İzmit'teki özel bir erkek öğrenci yurdunda üniversite öğrencileri ile iftarda bir araya geldi.

KILIÇDAROĞLU’NUN DUYURDUĞU ‘ASKIDA GENÇ BİLET’ UYGULAMASI ANLATILDI

Üniversiteli gençler ile sohbet ederek taleplerini dinleyen heyet CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun duyurduğu ‘Askıda Genç Bilet’ uygulamasından öğrencilerin nasıl yararlanabileceklerini de anlattı.

“ÖĞRENCİLER COK UYGUN FİYATA BİLET ALABİLECEK”

CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Caner Arduç, kampanya hakkında şu bilgileri verdi:

* Türkiye’nin malum gerçekleri ortada. Yüksek enflasyon, artan mazot, benzin fiyatları maalesef bugün otobüs biletlerine de yansımış durumda. Sizler bayramda ailelerinizin yanına gitmek isteyeceksiniz ama bilet fiyatlarına baktığımız zaman kimsenin adım atacak hali kalmadı maalesef Türkiye’de.

* Biz de gençlik örgütleri olarak bir kampanya başlattık. Daha önce bizim partili belediyelerimizin uygulamış olduğu askıda yardım kampanyalarını ‘askıda otobüs bileti’ kampanyası olarak revize ederek askidagencbilet.com adresini oluşturarak üniversite öğrencilerine rahatlıkla çok uygun fiyatlara bilet alabileceği bir sistem oluşturduk.

* Türkiye’nin dört bir yanında şu anda partimiz bu sisteme bağış yapıyor. Sizler rahatça bayramda ailelerinizi görün diye bütün örgütlerimizle bu kampanyaya destek oluyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, siz üniversite öğrencilerimiz öğrenci mail adresinizle sisteme giriş yapıyorsunuz. Gideceğiniz yere biletinizi alıp, oluşturulan kupon kodunu kullanarak bileti ucuza alacaksınız.

Kampanya kapsamında üniversite öğrencileri 27 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında biletlerini alabilecek.

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