CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, ikinci kez corona oldu

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, bir kez daha Covid-19'a yakalandığını ve izolasyonda olduğunu duyurdu. Demir, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

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CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

DAHA ÖNCE DE COVID’E YAKALANMIŞTI

Demir, “Daha önce Covid geçirmiştim. Birkaç gündür grip ve boğaz ağrısı devam edince bugün test yaptırdım ve Covid pozitif çıktım” açıklamasında bulundu.

“GENEL DURUMUM İYİ”

Sağlık durumuyla ilgili de bilgilendirmede bulunan Demir, “Neyse ki; aşılarım tam ve 5-6 gündür izole haldeyim. Genel durumum iyi, lütfen aşınızı yaptırın” dedi.

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