CHP heyeti Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Diyarbakır’daki okulu inceledi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla partililer tarafından başlatılan 21 Köy Enstitüsü ziyaretinin dördüncüsü Diyarbakır'da gerçekleşti. Okulda incelemelerde bulunan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, tespit ettikleri sorunlara ilişkin, "Çözüm bulmak için hem Milli Eğitim Bakanlığımızla, hem de belediyelerimizle görüşmeler yapacağım" dedi.

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CHP heyeti, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla başlatılan 21 Köy Enstitüsü ziyaretinin dördüncüsünü Diyarbakır Ergani Dicle Köy Enstitüsü'ne gerçekleştirdi. Heyette CHP TBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi Muğla Milletvekili Suat Özcan, Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP Diyarbakır İl Başkanı Gönül Özel, Ergani İlçe Başkanı Veysel Özeren, Doç. Dr. Ahmet Yıldız, çeşitli dernek ve sendika temsilcileri yer aldı.

“OKULUN İKİ BİNASI YIKILMIŞ”

Ziyaretin ardından Yıldırım Kaya, şu açıklamalarda bulundu:

*Bu okulda eski ile yeni iç içe geçmiş durumda, eğitim öğretime hala devam ediliyor. Okulun iki binası yıkılmış; kalan binalar kısmen iyi durumda, bakımları yapılmış. Ancak buranında da restore edilip koruma altına alınması gerek. Dicle Köy Enstitüsü'nün de gelecek nesillere taşınması için bir müzeye ihtiyacı var.

*Dicle Köy Enstitüsü'nün çok geniş arazileri var, bu araziler atıl durumda; buralarda tarım yapılarak okuldaki dar gelirli çocuklarımıza destek olunabilir, ayrıca bu okuldan üniversiteyi kazan öğrencilere de karşılıksız burs verilenebilir.

“MİLLİ EĞİTİM BAKANLĞI İLE GÖRÜŞECEĞİM”

*Çözüm bulmak için hem Milli Eğitim Bakanlığımızla, hem de belediyelerimizle görüşmeler yapacağım.

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