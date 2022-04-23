CHP, mesir macunu saçtı ve sordu: Paranız mı yoktu?

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Dünya Kültürel Mirası listesinde olan Uluslararası Mesir Festivali’nin son üç yıldır Covid-19 salgını gerekçesiyle yapılmamasına tepki gösteren CHP Manisa teşkilatı, meydanda sembolik olarak mesir saçım töreni düzenleyerek vatandaşlara mini festival coşkusu yaşattı. CHP İl Başkanı Semih Balaban, tüm etkinliklere izin verilirken, festivalin yapılmamasına anlam veremediklerini belirterek, “Paranız mı yoktu yapamadınız?” sorusunu yöneltti.

İlker KILIÇASLAN

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Manisa Mesir Macunu Festival komitesi geçtiğimiz Şubat ayında yaptığı açıklamayla, her yıl düzenli olarak yapılan Manisa Uluslararası Mesir Macunu Festivali’nin geçen 2 yıl gibi bu yıl da COVID-19 nedeniyle yapılamayacağını bildirdi.

En son 479’uncusu 2019 yılında yapılan Manisa Uluslararası Mesir Macunu Festivali, 2020 ve 2021’de COVID-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti. UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Dünya Kültürel Mirası listesinde olan ve yüzyıllardır devam eden Mesir Festivali'nin bu yıl ile birlikte 3 yıl üst üste yapılmamış oldu.

Her yıl Nisan ayının son haftalarında yapılan Uluslararası Mesir Festivali ve Mesir Saçım Töreninin bu yıl yapılmamasına tepki gösteren CHP Manisa İl başkanlığı ve CHP Şehzadeler ilçe başkanlığı ortak sembolik olarak saçım töreni düzenledi. Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen sembolik Mesir Saçım törenini CHP İl Başkanı Semih Balaban ve Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca, partililer ile birlikte gerçekleştirdi.

“YOKSA BU GELENEĞİNİDE Mİ TARİHİN TOZLU RAFLARINA KOYACAKSINIZ”

Sembolik mesir macunu saçımı öncesi açıklamada bulunan CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca, salgından sonra hayatın normale döndüğü bu yıl yüzyıllardır devam eden köklü bir geleneğin yapılmamasına anlam veremediklerini ifade etti.

Son 20 yıldır Türkiye'de bir çok köklü geleneğin unutturulmaya çalışıldığını iddia eden CHP'li Gürtunca şu ifadelere yer verdi:

*Manisalıların her yıl 23 Nisan'ın içinde bulunduğu hafta içerisinde yarım asırlık gelenek olan Mesir Festivali yapılıyordu. En son 3 yıldır köklü olan gelenek yapılamıyor. Covid-19 salgının başladığı ve hızla yayıldığı iki yılda yapılmamasını anlayışla karşıladık.

*Ancak bu yıl salgın önlemlerini çoğu kalktı. Normalleşme süreci yaşandı. Bu yıl 482.'ncisini yapılmasını merakla beklediğimiz Uluslararası Mesir Festivali yapılmadı. Bu sene yapılması gerekirdi.

*Gerekçe yine salgın. Peki binlerce kişi aynı iftarda bir araya geliyor. İftarlarda buluşuluyor. İftarlarda salgın yokta Mesir Festivali'nde mi salgın var? Bunu bir türlü anlayamadık. Manisalılar yüz yılardır devam eden festivalini bekliyor.

*O coşkuyu, o heyecanı yaşamak istiyor. Ama son 20 yıldır nedense Türkiye'de köklü gelenekler artık unutturulmak isteniyor. Yoksa yarım asırlık gelenek olan Mesir Festivali'nde mi tarihin tozlu raflarına kaldırmak istiyorlar.

“EĞER PARALARI YOKSA BİZ KAYNAK BULURDUK”

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ise yaptığı konuşmada, festivalin salgın sebebiyle değil, para olmaması sebebiyle yapılamadığını iddia etti.

CHP'li Balaban açıklamasında, bu yıl festival için kaynak bulunamadığı gerekçesiyle yapılmadığını ifade ederek şöyle konuştu:

*Yüzyıllardır aralıksız olarak yapılan Uluslararası Mesir Festivali hem Manisa'mızın hem de ülkemizin en önemli sembollerinden biridir. Manisa ile özdeşleşmiş bir olgudur. Dünyanın neresinde olursanız olun ‘Mesir Macunu' deyince akla Manisa ve Mesir Festivali gelmektedir. Ama ne yazık ki son 3 yıldır salgın sebebiyle yapılamıyor.

*3 yılın iki yılını salgının vakalarının artması sebebiyle festivalin yapılmamasını anlayışla karşıladık. Ama bu yıl neden yapılmadı? Normalleşmeye geçildi, normal hayat düzeni başladı. Etkinliklerdeki yasaklar kaldırıldı.

*Ama nedense festival bu yıl yine iptal edildi. Sorduğunuz da gerekçe yine salgın. Ama edindiğimiz bilgilere göre ise paranın olmaması. Peki bir çok şeylere para bulunuyorda, yıllardır süren köklü bir geleneğe mi para bulunamıyor. Bu etkinliğin öncüsü olan Manisa Büyükşehir Belediyesi bu festivali yapamıyorsa neyi yapacak?

*Eğer paraları yoksa biz CHP olarak onlara kaynak bulurduk. Halkımıza bu yüzyıllardır süren bu köklü coşkuyu yaşaması için gereken neyse yapmaya çalışırdık. Halkımıza bu coşkuyu sembolik olarak yaşatmak için minik bir Mesir saçım töreni düzenledik. CHP olarak tarihimize, kültürümüze ve geleneklerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.

MESİR KAPMAK İÇİN İZDİHAM YAŞANDI

Sembolik Mesir Macunu saçım törenindeki konuşmaların ardından CHP il Başkanı Balaban ve CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Gürtunca birlikte meydandaki vatandaşlara Mesir Macunu saçtı. Son üç yıldır Mesir Macunu kapma heyecanını yaşamayan vatandaşlar, partililer tarafından saçılan macunları kapabilmek için izdiham yaşadı.

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