CHP’den 23 Nisan çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhuriyet Halk Partili tüm belediyelerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutlayacağını belirterek, tüm vatandaşları kutlamalara katılmaya davet etti.

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Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun'un imzasıyla tüm belediye başkanlarına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin yazı gönderildi. Torun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

*Milli bayramlarımız, birlik ve beraberlik duygularımızı pekiştirdiğimiz, ülkemizin bağımsızlık, demokrasi ve çağdaşlaşma mücadelesini yeniden hatırladığımız özel günlerdir.

*23 Nisan 1920 tarihi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, ulusal egemenliğin hâkim kılındığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı tarihtir.

*Yine milli bayramlarımız, bizlere emanet edilen Cumhuriyetimizi ve değerlerini gelecek nesillere aktarmaya da vesile olan günlerdir. 2020 ve 2021 yıllarında, Covid-19 pandemisi tedbirleri kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarımız maalesef buruk geçmiştir.

*Ancak bu yıl Covid-19 şartlarının hafiflemesi, kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102'inci yıl dönümündeki kutlamaların önünde engel bulunmamaktadır.

COŞKUYLA KUTLANACAK

*Ülkemizin dört bir yanındaki 248 belediyemizde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tarihi önemine uygun olarak, vatandaşlarımızın katılımıyla kutlanması için çeşitli program ve etkinlikler düzenlenecektir.

*Bu özel gün, halkımızla ve özellikle çocuklarımızla birlikte coşkuyla kutlanacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm vatandaşlarımızı belediyelerimizin düzenleyeceği programlara katılmaya davet ediyoruz.

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