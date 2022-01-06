CHP’den Ali Erbaş’a tepki: İşin gücün iktidarın propaganda bakanlığı…

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Diyanete bağlı kurslar hakkında söylediği sözlere tepki göstererek, "Çocukların din eğitimi Orta Çağ zihniyetine benzetmek kabul edilebilir bir şey değil." ifadelerini kullanmıştı. Erbaş'ın açıklamasını eleştiren CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, "İşin gücün iktidarın propaganda Bakanlığı. Şimdi fırsatını bulmuş bizim kaleye gol atacak iktidar santraforu" dedi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı kurslarda okul öncesi çocuklara Kur’an öğretilmesini “Orta Çağ zihniyeti” olarak yorumlayan CHP’li Özgür Özel’e tepki göstermiş ve “Çocukların din eğitimi Orta Çağ zihniyetine benzetmek kabul edilebilir bir şey değil. Zaten milletimiz büyük tepki gösterdi. Biz de tepkimizi çeşitli vesilelerle gösterdik. Yani gönül isterdi ki, hiç kimse bu tür yorumlarla milletimizi rahatsız etmesin” ifadelerini kullanmıştı.

“İŞİN GÜCÜN İKTİDARIN PROPAGANDA BAKANLIĞI”

Erbaş’a tepki CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’dan geldi. Sosyal medya hesabından Erbaş’a seslenen Erdoğdu şu ifadeleri kullandı:

“Bir defa yolsuzluk üzerine konuş .Bir defa ‘yetim hakkı yemek haramdır’ de. Bir defa israfın kötülüğünü anlat. Bir defa zalime karşı mazlumun yanında ol. İşin gücün iktidarın propaganda Bakanlığı… Şimdi fırsatını bulmuş bizim kaleye gol atacak iktidar santraforu.”

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP’li Özel, Diyanete bağlı kurslarda okul öncesi çocuklara Kur’an öğretilmesiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: “Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu Cumhuriyet’e ne bu millete faydası var; ne de Anayasa’ya uygunluğu var.”

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