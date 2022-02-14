CHP’den dikkat çeken helalleşme videosu: Bugün milat olsun

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme yolculuğu ile ilgili dikkat çeken bir video paylaşıldı. Videoda vatandaşa seslenen Kılıçdaroğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu olarak bana sadece iktidarı devralmak yetmiyor. Ben ülkeme bir miras bırakmak istiyorum. Bu ülkenin artık huzura kavuşmasını ve önüne bakabilmesini istiyorum. Ben bu yaraların kapanması için helalleşme yolculuğuna çıkıyorum. Geçmişte kırdığımız, korkuttuğumuz topluluklarla, bireylerle artık helalleşme zaman" ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, helalleşme yolculuğuna başlayacağını duyurarak ses getirmişti. CHP'nin resmi sosyal medya hesabından ‘Helalleşme yolculuğu başladı' etiketiyle dikkat çeken bir video yayınladı.

“SADECE İKTİDARI DEVRALMAK YETMİYOR”

Videoda Kılıçdaroğlu'nun şu ifadeleri yer aldı:

* Sevgili halkım, iktidarlar hep değişti ama bu ülkenin makus talihi hiç değişmedi. İşte bu yüzden iktidara gelmekten çok daha önemli bir vizyonum var. Bu ülkenin makus talihini değiştirmek istiyorum. Ülkemiz, yaralı insanların ülkesi. O kadar ağır yaralarımız var ki, o kadar incinmişiz ki hiçbirimiz geleceğe bakamıyoruz.

* Evet, Kemal Kılıçdaroğlu olarak bana sadece iktidarı devralmak yetmiyor. Ben ülkeme bir miras bırakmak istiyorum. Bu ülkenin artık huzura kavuşmasını ve önüne bakabilmesini istiyorum.

* Ben bu yaraların kapanması için helalleşme yolculuğuna çıkıyorum. Geçmişte kırdığımız, korkuttuğumuz topluluklarla, bireylerle artık helalleşme zamanı. Ne pahasına olursa olsun yaralarımızı iyileştirmek için geçmişte yapılan hataların sorumluluğunu almayı ve bunlar için birbirimizden helallik istemeyi bilmeliyiz.

* Düşündüğümüzden daha güçlüyüz biz. Düşündüğümüzden çok daha cesuruz biz. Hep birlikte umuda, barışa ve sevince yürüyebilmek, ancak birbirimizin yaralarını sararak mümkün olacak.

* Dünle birlikte gitti cancağızım, ne varsa düne ait. Şimdi, yeni şeyler söylemek lazım.

CHP: BUGÜN MİLAT OLSUN

CHP’den yapılan açıklamada ise, “Kutuplaştırıcı bütün söylemleri tarihe gömüp kucaklaşmak, birlik ve beraberlik bayrağını şanlı bayrağımız gibi dalgalandırıp, birbirimizle helalleşebileceğimiz bir gün olsun istiyoruz. Bugün ülkemiz ve milletimiz için bir milat olsun istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

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