CHP’den, emekliye sıfır zamma tepki

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, iktidarın bayramda emeklilere verilen ikramiyeye bir kuruş bile zam yapmamasını sert bir dille eleştirdi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekliye bayramda ödenecek ikramiyede artışın şu an gündemde olmadığını söyledi. Asgari ücrete ek zam yapılmayacağını kaydeden Bilgin, EYT’liler için bir çalışma yapılmadığını açıkladı.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, emeklilere bayram ikramiyesi verilmemesine tepki gösterdi:

“Çarşı, pazar yangın yeri. “Emeklinin bayram ikramiyesini 4 bin 253 lira yapın” dedik. Olmaz dediler. Hiçbir şey yapamıyorsanız bari TÜİK’in makyajlı rakamlarıyla bir artış yapsaydınız. O da beylerin gündeminde yokmuş. Milleti gündemine almayanı, millet de gündemine almaz.

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