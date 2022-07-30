CHP’den Erdoğan’a Terzi Fikri tepkisi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu'da yaptığı konuşmada Fikri Sönmez (Terzi Fikri) hakkında kullandığı ifadelere CHP'den sert tepki geldi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu’da toplu açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada 1980’de askeri operasyonla görevine son verilen Fatsa’nın sosyalist Belediye Başkanı Fikri Sönmez'i hedef alan Erdoğan’a CHP’den sert tepki geldi. Sosyal medya hesapların yapılan paylaşımlarda şu ifadeler kullanıldı;

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Erdoğan neye kime saldıracağını şaşırdı. 36 yıl önce yaşamını yitiren “ne yaptıysa halkı için, halkıyla birlikte yapan” Fikri Sönmez’i hedef alıyor. Terzi Fikri’nin mücadelesini halktan kopuk, emekçi düşmanı, Kenan Evren zihniyetinde birinin anlamasını beklemiyoruz.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: Erdoğan! Ordulu, halkı için halkıyla çalışan Terzi Fikrisini iyi tanır; birde talancı, halkını açlığa mahkum bırakırken zenginleşen AKP'yi daha iyi tanır. Karadenizli'nin fındığını bahçede bırakmasına sebep bu iktidar seçilmiş başkan Terzi Fikri'ye söz edecek hadde sahip değildir! “Halk için halk ile beraber” şiarıyla yapılan “fındıkta sömürüye son” mitingleri, bir avuç tefecinin boyunduruğu altında ezilen fındık üreticilerinin direnişine ve birçok kazanımına vesile oldu.

Ne mutlu ses veren, söz katan, emek koyan Terzi Fikri'ye!

Canan Kaftancıoğlu: “Ben ne yaptıysam, halkım için, halkım ile birlikte yaptım” diyen Terzi Fikri'nin değil fikrinin tırnağının bile zerresi olamayacaklar halk düşmanlığına devam ediyorlar hala… Verilen fındık fiyatından da belli değil mi?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır: Ülkenin kaynaklarını beşli çeteye peşkeş çekenler, “Ben ne yaptıysam halkım için, halkımla beraber yaptım” diyen Terzi Fikri'ye çıkıp laf söylüyor!

CHP PM Üyesi Eren Erdem: Terzi Fikri kim, siz kim… 12 Eylül zindanlarında işkence gören Terzi Fikri, halka adanmış bir ömürdür. Birde tabi 12 Eylül'ün zihniyetinin günümüz savunucuları var. Onların Terzi Fikri‘ye saldırması doğaldır. Çiftçinin, köylünün başkanı Terzi Fikri'ye selam olsun…

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Ordu’da konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, fındık alım fiyatının 54 TL olduğunu belirtmişti. Burada muhalefete eleştiride bulunan Erdoğan ‘Terzi Fikri’ ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;

*Hatırlarsanız yıllarca bu ülkeyi vesayet ve tek parti yönetimiyle milli iradeyi yok sayarak, darbelerle sürekli demokrasimizi budayarak, koalisyonlarla siyaseti felç ederek, ideolojik, etnik ve mezhebi gerilimlerle milli bünyemizi zayıflatarak, ah ah, aramızda benden büyük olan ablalarım, ağabeylerimiz var; o CHP’nin hani o karneyle benzin, ekmek dağıtılan dönemleri vardı ya.

*Elhamdülillah bizim iktidarımızda böyle bir şey var mı? Yok. Bunlar terörle canımıza ve huzurumuza kastettiler. Ama şimdi terörle mücadelede Gabar’da, Tendürek’te, terörün belini kırdık mı? Artık terör diye bir bela var mı? Ah ah, bu Ordu terörün ne menem bir şey olduğunu gayet iyi bilir. Bu Ordu Terzi Fikriyi de iyi bilir. Onların bedelini benim Ordum çok ödedi. Ama artık böyle bir şey yok.

FİKRİ SÖNMEZ KİMDİR?

1938’de Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Kabakdağı köyünde doğdu. Yoksul bir çocukluk geçirdi. İlkokul sonrası bir terzinin yanında çırak olarak çalışmaya başladı.

1960’larla birlikte Türkiye İşçi Partisi’ne üye oldu ve aktif siyasete başladı. TİP’in Fatsa’daki örgütlenmesi için çalıştı.

Dev-Genç’le birlikte 6. Filo’ya karşı eylemlerde yer aldı. 1972’de THKP-C davasından yargılandı. Mahir Çayan ve yoldaşlarının Maltepe Askeri Cezaevi’nden kaçışı sonrası Karadeniz’e geçmelerine yardımcı olmakla suçlandı. 2 yıl kadar tutuklu yargılandıktan sonra 1974’te afla serbest kaldı.

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