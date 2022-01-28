CHP’den iki bakan için suç duyurusu

CHP’li Ali Mahir Başarır, İstanbul Adliyesine gelerek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Adli Karaismailoğlu ve bir önceki Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fahrettin ÖZTÜRK

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ocak 2022 tarihinde, saat 22.00'de sosyal medya hesabından, “Sevgili Halkım, Şahıs ve ailesine direnen vatansever bürokratları anlatmak istiyorum. Bir de bir ıslak imza ile hazineden 6 milyar TL’nin nasıl iç edildiğini… Hadi buyurun!” notuyla evinin çalışma odasında çekmiş olduğu video görüntü yayınlamıştı.

KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMIŞTI

Kılıçdaroğlu, yayınladığı videoda elinde tuttuğu belgeleri göstererek, “3 Nisan 2018. Bir açık ihale yapılır. Bu ihaleye 15 firma katılır. İhalenin bedeli, 3 milyar 198 milyon 743 bin 127 lira. Ama kazanan firmaya bu ihale verilmez. Neden? Çünkü beşli çeteden değil. Bu nedenle ihale iptal edilir ve aynı iş yeniden ihale edilir. 21 Ağustos 2020’de ihale açılır. Aynı iş bu kez, 3 milyar 200 milyona değil 9 milyar 449 milyon 995 bin 834 liraya beşli çeteye peşkeş çekilir” ifadelerini kullanarak Bursa'daki bir tren ihalesine işaret etmişti.

BAKAN YALANLAMIŞTI

Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı yolsuzluk belgesiyle ilgili canlı yayında konuşan Bakan Karaismailoğlu, “Öyle bir belge yok. Cumhurbaşkanımız hiçbir ihaleye veya ödemeye imza atmaz. Orada ne olduğu belli olmayan bir belge çıkarıyor ve yalan söylüyor” ifadelerini kullanmıştı.

CHP'Lİ ALİ MAHİR BAŞARIR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Bugün ise CHP milletvekili Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu'nun sözünü ettiği ihale ile ilgili Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Kalyon İnşaat, Kolin İnşaat, Cengiz İnşaat, CRRC Zhuzzhou Locomotive Türkiye Temsilciliği hakkında, ‘nitelikli dolandırıcılık', ‘görevi kötüye kullanma' ve ‘ihaleye fesat karıştırma” suçlarından suç duyurusunda bulundu.

“ZİRAAT BANKASI’NDAKİ YOLSUZLUKTAN SONRA…”

Başarır, suç duyurusu dilekçesini savcılığa sunduktan sonra adliye önünde basın açıklaması yaptı. Ali Mahir Başarır, şu açıklamalarda bulundu;

*Ziraat Bankası’ndaki yolsuzluklardan sonra bir hususu daha savcılığımıza başvurarak, savcılığın gündemine getirdik. Burada, dava konusu, Genel Başkanımızın da iddia ettiği gibi ortaya koyduğu delillerle, Bursa'da yapılan tren ihalesinde, 2018'de önce açık ihaleyle yapılan bu ihale 3 milyar civarında bir şirkete veriliyor. Ama nedense sebepsiz bir şekilde iptal edilen bu ihale, kısa bir süre sonra 9 buçuk milyar bir rakamla Kalyon İnşaat'a veriliyor. Nasıl veriliyor? Pazarlık usulüyle. 21 B ile.

“2020'DEKİ ADRESE TESLİM İHALELERİN TOPLAMI 21 MİLYAR 750 MİLYON”

*Burada bir rakamı söylemek istiyorum, Türkiye bunu duysun: 2020 Sayıştay raporunda 21 B, yani açık ihale olmadan, pazarlık usulü, adrese teslim yapılan toplam ihale miktarı 21 milyar 750 milyon. Bunu Sayıştay belirlemiş. Aynı şekilde Bursa'da da aynı hilelere başvurulmuş. Bunlar bizim paramız. Biz burada Adil Karaismailoğlu, bir önceki Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kalyon İnşaat, Kolin İnşaat, Cengiz İnşaat ve ortaklarıyla ilgili tüm delillerimizi, 30 sayfalık dilekçemizi, Sayıştay raporlarımızı savcılığa teslim ettik.

“SAVCI MUTLAKA BASKI ALTINDA KALACAKTIR”

*Savcı mutlaka ki baskı altında kalacaktır. Belki takipsizlik kararı verecektir. Ama biz Anayasa Mahkemesi’ne kadar hepsini götüreceğiz. Bu dosya orada bir yerde duracak. Yeri ve zamanı geldiği zaman, geldiğimiz zaman bu suçlular gereken hesabı yargıda verecek.

“BUGÜN HESAP VERMEYEBİLİR AMA YARINLARDA BUNUN HESABINI VERECEK”

*Burada bir suç var, burada bir yolsuzluk var. Ve ben savcıları göreve çağırıyorum. Eğer ki iddianame düzenlenirse, dün Habertürk’te karşıma çıkamayan bakan, 161 yılla yargılanacak. Bugün yargılanmayabilir, bugün hesap vermeyebilir ama yarınlarda bunun hesabını verecek.

“NORMAL BİR ŞİRKET BU EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRSEYDİ 162 YILLA YARGILANACAKTI”

*Eğer ki normal bir şirket, normal bir vatandaş, normal bir belediye başkanı bu eylemleri gerçekleştirseydi, bir kez daha söylüyorum, 161 yılla yargılanıyordu. Burada kamu ihalesini fesat karıştırma suçu, dolandırıcılık suçu, görevi kötüye kullanma suçları oluşmuştur.

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