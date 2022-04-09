CHP’den ilginç üye toplama kampanyası

CHP Trabzon Gençlik Kolları, popüler dizi Squid Game’in kostümleriyle kentte 'partiye üye olma' daveti dağıttı. Gençlerin ilgi gösterdiği kampanyada “Üye ol, oyunu oy çokluğuyla sonlandıralım” sloganı kullanıldı.

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CHP Trabzon Gençlik Kolları, popüler dizi Squid Game'in kostümleriyle kentte vatandaşı partiye davet etti.

DAVET KARTININ ARKASINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Vatandaşa dağıtılan, dizinin sembolü olan davet kartlarının arkasında yer alan ‘QR code’ okutulunca, CHP Gençlik Kolları'nın ‘parti üyeliği formu'na yönlendiriliyor.

Formda vatandaşların ad-soyad ve telefon numarası istenerek, “Parti üyeliğiyle alakalı sizi bilgilendirmemiz için bu formu eksiksiz doldurmanız yeterlidir. Formdaki iletişim bilgileriniz üzerinden size ulaşarak gerekli tüm bilgilendirmeler yapılacak, sorularınız cevaplanacaktır” deniliyor.

“OYUNU OY ÇOKLUĞUYLA SONLANDIRALIM”

CHP Trabzon Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından paylaşılan videoya, “Üye ol, oyunu oy çokluğuyla sonlandıralım” notu düşüldü.

İlginç kampanyaya özellikle gençlerin ilgi gösterdiği görüldü.

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