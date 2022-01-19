CHP’den ‘Kara Kış Fonu’ açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partili belediyelerin Kara Kış Fonu kapsamında vatandaşa verdiği destekleri açıkladı.

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Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun yazılı açıklamasında, CHP'li belediyelerin Kara Kış Fonu desteklerine ilişkin olarak, şu bilgileri verdi:

* Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, kış ayları öncesinde, siyasi iktidara, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için Kara Kış Fonu kurulması çağrısında bulundu.

* Ancak vatandaşın değil küçük bir azınlığın çıkarlarına hizmet eden iktidar, bu öneriyi dikkate almadı. Cumhuriyet Halk Partisi ise vatandaşlarımızı yalnız bırakmadı.

* Kara Kış Fonu belediyelerimizde hayata geçirildi. Bu kapsamda, 3 Kasım 2021 tarihinden bu yana; 187 bin 320 aileye nakdi yardım, 780 bin 154 aileye gıda yardımı, 767 bin 240 aileye ısınma yardımı, 475 bin 900 öğrenciye eğitim ve kırtasiye yardımı, 554 bin 410 kişiye ulaşım yardımında bulunuldu.

* Ayrıca faturalarını ödeyemeyen 29 bin 45 ailenin faturaları ödendi. Toplamda, 2 milyon 794 bin 69 aileye çeşitli alanlarda sosyal yardımda bulunuldu. Bu yardımların toplam tutarı 1 milyar 57 milyon 893 bin TL'ye ulaştı.

“TARİHİ BİR MÜCADELE VERİYORUZ”

* Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, siyasi iktidarın derin yoksulluğa mahkûm ettiği vatandaşlarımızın bir nebze de olsa rahat nefes alması için mücadele ediyor.

* Bu mücadele, tüm baskılara, tüm engelleme girişimlerine rağmen ortaya konulan tarihi bir mücadeledir.

* Sadece belediyelerin imkânlarıyla vatandaşlarımıza bu destekleri veren Cumhuriyet Halk Partisi, iktidar olduğunda tüm bu hizmetleri ülkemizin geneline yayacaktır.

*Vatandaşlarımızın şunu bilmelidir: Onlar zam yapar, biz destek oluruz, farkımız budur.

*Vatandaşın gerçek gündemi derin yoksulluktur ve bizim belediyelerimiz bu zor günlerde halkımızı asla yalnız bırakmayacaktır.

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