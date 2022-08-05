CHP’den ‘KPSS’ çağrısı: Şimdi konuşun

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Buradan KPSS’ye girmiş, maddi ve manevi zarara uğramış olan tüm yurttaşlara çağrım; siz de beklemeyin, maddi ve manevi tazminat davası açın" diye seslendi. Görevden alınan ÖSYM Başkanı Halis Aygün'e de seslenen Kaya, "Eğer gerçekten itibar suikastına uğradığını düşünüyorsan şimdi konuş. ÖSYM’de çalışan 432 personele de çağrım. Türkiye Cumhuriyeti devletini seviyorsanız, bu ülkenin vatandaşıysanız bildiğiniz ne varsa konuşun" ifadelerini kullandı.

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CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında 2022 KPSS sınavında yaklaşık 20-22 sorunun bir yayınevinin soru kitapçığındaki sorularla birebir aynı olması skandalıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“BU SUSKUNLUĞUN SEBEBİ NE?”

Kaya, “AKP döneminde 8'nci ÖSYM başkanı ile karşılaştık. ÖSYM'nin 7 başkan sürecinde 9 sınavında skandal var” hatırlatmasında bulunarak, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e seslenip “Niye konuşmuyorsun? Bu suskunluğun sebebi ne?” diye sordu.

YAYINEVİ SAHİBİNİN AÇIKLAMASI

Skandala konu olan Yediiklim Yayınevi'nin sahibinin “Noktası virgülüne kadar sorular aynı diyorlar böyle bir şey yok” şeklinde açıklama yaptığını belirten Kaya, “Soruların numarası aynı. Soru aynı soru noktası virgülüne kadar” dedi.

“BU ATAMA ETİK MİDİR?”

Yıldırım Kaya, TBMM Başkanlığı’na konuyla ilgili soru önergesi verdiğini açıkladı. Yıldırım Kaya, soru önergesinde “Yediiklim Akademi ile işbirliği yapan, Eğitim Bir Sen Şube Başkanlığı yapmış olan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un ÖSYM başkanı etik midir? Eğitim Bir Sen'in Yediiklim Akademi ile işbirliği yaptığı yönetici seçme sınavı soruları incelenecek midir?” diye sordu.

ÖĞRETMENLİK SINAVINA GİRECEKLERE DENEME SORULARI GÖNDERMİŞLER

Yıldırım Kaya, “Eğitim Bir Sen, uzman öğretmenlik sınavına girecek olan üyelerine çıkması ihtimal deneme soruları gönderdi” iddiasında da bulundu.

CHP’li Kaya, “Sayın Şentop seni göreve davet ediyorum” diye seslenerek, “Bu çağrıyı yapmakla yetinmeyeceğim. Daha önce ilk suç duyurusunda bulunacağımız gibi bu konuda sorumlular hakkında maddi ve manevi tazminat davası açacağım” açıklamasını yaptı.

VATANDAŞA ‘DAVA AÇIN’ ÇAĞRISI

Vatandaşlara da seslenen Kaya, “Buradan KPSS'ye girmiş, maddi ve manevi zarara uğramış olan tüm yurttaşlara çağrım; siz de beklemeyin, maddi ve manevi tazminat davası açın” dedi.

“ŞİMDİ KONUŞUN”

Yıldırım Kaya, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Görevden alınan ÖSYM Başkanı Sayın Halis Aygün eğer gerçekten itibar suikastına uğradığını düşünüyorsan şimdi konuş. Bugün konuşmazsan bir ay sonra konuştuğunda hiçbir anlamı olmayacak. ÖSYM'de çalışan 432 personele de çağrım. Türkiye Cumhuriyeti devletini seviyorsanız, bu ülkenin vatandaşıysanız bildiğiniz ne varsa konuşun.”

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