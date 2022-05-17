CHP’den Soylu’ya ‘Özel Harekat Ocakları’ sorusu

Şırnak’ın Silopi İlçesinde vahşice katledilen beş çocuk annesi Sakine Külter’in Özel Harekât Ocakları Şırnak İl Başkanı İbrahim Barkın tarafından öldürülmesi üzerine CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Bakan, yanıtlaması için Özel Harekât Ocakları adlı dernekle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya soru önergesi verdi.

Özgür CEBE

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Silopi'nin Başverimli beldesinde yüzü yakılan ve 6 yerinden bıçaklandıktan sonra şehir çöplüğüne cesedi atılan Sakine Külter'in ölümüyle ilgili gündeme gelen Özel Harekât Ocakları TBMM gündemine taşındı.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıtlaması için 6 maddelik soru önergesi verdi. Bu dernekle ilgili sağlıklı bilgiye ulaşılamadığını, “Özel Harekât” isminin TSK ve İçişleri Bakanlığı bünyesindeki polis ve jandarmada görev yapan silahlı kamu görevi yapanlar için kullanıldığını belirten Murat Bakan, “Bir sivil toplum kuruluşunun bu ismi kullanmasına izin verilmesi; bu sivil toplum kuruluşunun silahlı güç/paramiliter yapılanma olduğu izlenimini vermekte, toplumda ise korkuya ve endişeye sebep olmaktadır” denildi.

Bakan devamında şu sorulara yanıt istedi:

“Buna göre; Özel Harekat isminin bir sivil toplum kuruluşu tarafından kullanılmasına kim hangi gerekçeyle izin vermiştir?

Bu ismin silahlı güç/paramiliter yapılanma olduğu izlenimini vermesini, toplumda korku ve endişeye neden olmasını ülkenin güvenliğinden sorumlu bir bakan olarak nasıl açıklıyorsunuz?

Bu dernek kim tarafından kurulmuş, kaç şube ve üyesi vardır. Bu derneğe ne kadar nakdi ve ayni destek sağlanmıştır. Bakanlığınız bu derneğe STK'lar için ayrılan bütçeden destek sunmuş mudur? Bu derneğin faaliyetleri nelerdir.

Bu dernek bugüne kadar denetlenmiş midir, mevzuata aykırılık tespit edilmiş midir. Edildiyse ne gibi yaptırım uygulanmıştır. Hukuka aykırılık bakımından bir soruşturma başlatılmış mıdır?”

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