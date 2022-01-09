CHP’li Ağbaba: Basın, darbe dönemlerinde bile bu baskıları görmedi

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, “Türkiye basını darbe dönemlerinde bile bugünkü baskıların bazılarını görmemiştir” dedi.

Sozcu.com.tr

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Gazetecilik mesleğinin demokrasinin olmazsa olmaz yapı taşlarından biri olduğunu belirten Ağbaba, “Basın, toplumun bilincini artırmak, kamuoyu oluşturmak, bilgilendirilmesini sağlamak ve gerçekleri araştırmak gibi çok önemli görevleri yerine getirmektedir. Toplumun gelişmişlik düzeylerini belirleyen farklı kriterler vardır. Bu kriterlerden hiç kuşkusuz biri de ülkedeki basının tarafsız, ilkeli ve özgür olabilmesidir. Türkiye'de, son yıllarda en çok özlem duyulan şeylerin başında tarafsız ve bağımsız haber ve yayınlar gelmektedir. Ekonomik krizin tüm yurttaşları olumsuz etkilediği, hayatın her alanında haksızlıkların ve hukuksuzlukların olduğu ülkemizde basın çok önemli bir rol üstlenmektedir. Yıllar sonra bu dönem konuşulurken basının halkı aydınlatmak ve gerçekleri aktarmak için ne yaptığı/ ne yapmadığı da mutlaka konuşulacaktır” dedi.

“ULUSAL MEDYANIN YÜZDE 95'İ İKTİDAR KONTROLÜNDE”

2021 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke arasında 153'üncü, Uluslararası Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde139 ülke arasında 117'nci, dünyada cezaevinde en fazla gazetecinin olduğu ülkeler sıralamasında, 6'ncı, Dünya Demokrasi Endeksi'nde 167 ülke arasında 110'uncu sırada hibrit rejimler kategorisinde yer aldığını hatırlatan Ağbaba, “19 Yıllık AKP İktidarları döneminde Türkiye'nin gazeteciler için açık cezaevi haline getirildiğini belirtti. Ağbaba, “Sansürün, baskıların, gözaltıların ve tutuklamaların hız kesmeden devam ettiği ülkemizde, iktidara muhalif yayın organları ya RTÜK tarafından cezalandırılarak veya Basın İlan Kurumu eliyle ilan kesme cezaları ile susturulmaya çalışılmıştır. Geldiğimiz noktada tek adam rejimi tek sesli medya yaratmaya devam etmektedir. Basın Konseyi raporuna göre kamu gücü kullanan iktidar ulusal medyanın yüzde 95'ini tam kontrolüne almış durumdadır. Türkiye basını darbe dönemlerinde bile bugünkü baskıların bazılarını görmemiştir” ifadelerini kullandı.

KALEMİ KIRILAN GAZETECİLERE SAYGIYLA

Ağbaba, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde Hasan Fehmi Bey'den Uğur Mumcu'ya Sebahattin Ali'den Abdi İpekçi'ye, Hrant Dink'e kalemi kırılan tüm gazetecileri saygıyla anıyor, tüm baskı ve sindirme uygulamalarına rağmen görevini layığı ile yapmaya devam eden gazetecilerin 10 Ocak Çalışan gazeteciler günlerini kutluyorum” dedi

EKONOMİK KRİZ BASIN EMEKÇİLERİNİ VURDU

Döviz kurunda yaşanan yükseliş ve artan girdi maliyetleri nedeniyle özellikle son iki yıldır başta yerel gazeteler olmak üzere birçok basın ve yayın kuruluşu kapanmak zorunda kaldı. Son bir yılda çeşitli yazılı ve görsel basın sayısı bir önceki yıla göre yarı yarıya azaldı. Bu nedenle basım ve yayım organlarının çeşitli sektörlerinde çalışan 12 binden fazla basın ve yayın emekçisi işsiz kaldı.

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