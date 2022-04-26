CHP’li Ağbaba: Ergenekon neyse Gezi Davası da odur

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2013'teki Gezi Parkı eylemlerine Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada verilen ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezasına ilişkin açıklamada bulundu. SÖZCÜ'ye konuşan Ağbaba, "Ergenekon neyse Gezi davası da odur. Bir zamanlar Ergenekon savcıları nasıl Cübbeli militanlar ise şimdi aynısını Erdoğan'ın atadığı hakimler yapıyor" dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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2013'teki Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada karar çıktı. Dün akşam saatlerinde alınan karar ile birlikte mahkeme, Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman'a da 18'er yıl hapis cezası verildi. Gezi Davası’nda çıkan kararlara CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sert bir dille eleştirdi.

“ERGENEKON NEYSE GEZİ DAVASI DA ODUR”

‘Gezi'yi 8 kişiye fatura edemezsiniz. Hepimiz ordaydık’ diyen Ağbaba şunları kaydetti;

“Gezi davasında duruşmasında Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman’a da 18'er yıl hapis cezası verilmesi tüm toplumun vicdanını yaraladı. Boğaz kesenlerin salıverildiği bir ülkede tek bir somut delile dayanmaksızın masum insanlara en ağır cezalar verilerek adalet tabutuna son çivi çakıldı. Bu karar nasıl bir rejimle muhatap olduğumuzun en açık göstergesi oldu. Saray'dan talimat geliyor, kararı veren hâkimlerden birinin AKP'den milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıkıyor, tüm tezgâhı kurmuşlar. FETÖcülerin geçmişte yaptığı kumpası Saray cübbesi giymiş militanlar 8 kişiye yaptılar. Açık konuşalım, Ergenekon neyse Gezi davası da odur. Bir zamanlar Ergenekon savcıları nasıl Cübbeli militanlar ise şimdi aynısını Erdoğan’ın atadığı hakimler yapıyor.”

“GEZİ’NİN HESABINI TEK TEK SORACAĞIZ”

Gezi'ye darbe diyenlerin Cumhuriyete, kurucu değerlere, demokrasiye ve insan haklarına karşı her gün darbe yaptığını söyleyen Ağbaba, “Gezi, özgürlük için direnen milyonlarca insanın başlattığı şeref ve haysiyet isyanının tarihidir. Otoriterleşmeye, despotluğa, rantçılıpa karşı yapılan tarihimizin en güzel direnişlerinden biridir. Yaşam tarzını hedef alan, ülkeyi betona döndürmek isteyen, kendi cebini halkın bütçesinden daha çok düşünen, kinle intikamla devlet yöneten otoriter çağdışı zihinlere karşı oradaydık. Geziyi 8 kişiye fatura edemezsiniz. Hepimiz ordaydık. Unutulmasın ki, Gezi’de çocukları katletme talimatı verenden, Saray cübbesiyle hapis cezası verene kadar Gezi’nin hesabını bunlardan tek tek soracağız. Gezi’de eşitliğin sesi nasıl yükseldiyse bu zulme karşı da halkın sesi yükselecektir” diye konuştu.

“DESPOT VE BARBAR OLDUKLARINI DÜNYAYA GÖSTERDİLER”

AKP'nin gidici olduğu belirten Ağbaba, “Ekonomide onarılması zor bir hasar bırakacaklar ama sadece ekonomide değil adalette de tüm toplumun inancını sarsıp bir adalet enkazı bırakacaklar. Kavala ve arkadaşlarına ilişkin kararın kısa süre sonrası bozulacağından şüphem yok. Ama bozulan yargı müessesinin düzelmesi uzun zaman alacaktır. Ekonomi ve adalet dışında dış ilişkilerde de ciddi bir enkaz bıraktılar. Gezi davasıyla ülkede adaletin olmadığını tüm dünyaya gösterdiler. Türkiye, ne yazık ki, tüm dünyada adaletsizliğin, despotluğun, barbarlığın hüküm sürdüğü bir ülke olarak anılıyor ve anılacak. Bunlar da yurt dışına gidip yatırımcı bulmak için resmen dileniyorlar. Böyle bir ülkeye yatırımcı niye gelsin, resmen üçüncü dünya ülkeleriyle aynı kategoriye itildik. Bunların bıraktığı enkaz yıllarca vatandaşlarımızı da mağdur edecek” ifadelerini kullandı.

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