CHP’li Ağbaba’dan AKP’li vekillere: Çökelek Holding gibisiniz

Recep İvedik-7 filminde geçen Çökelek Holding, Meclis gündeminde... Torba yasa teklifinde yer alan zeytin ağaçlarıyla ilgili düzenlemenin son anda metinden çıkarılmasını "Zeytin ağaçlarını çalacaktınız, zor kurtuldu" diye yorumlayan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AKP’lilere "Çökelek Holding patronu gibisiniz" dedi.

Veli TOPRAK

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Zeytin ağaçlarıyla ilgili düzenleme torba yasa teklifinden son anda çıkarıldı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AKP'li milletvekillerine “Zeytin ağaçlarını çalacaktınız, zor kurtuldu” diye seslendi. “Zeytinlerle alıp veremediğiniz nedir?” diye soran Ağbaba, şunları söyledi:

– Asırlık zeytin ağaçlarını çalacaktınız, zeytini dikenlerin 90 yaşındaki torunları elinizden zor aldı. Geçenlerde Recep İvedik 7 filmini izledim. Orada ‘Çökelek Holding' var, AKP'li Mustafa Elitaş da aynı Çökelek Holding patronu gibi. Fakir fukaranın ormanına, toprağına el koymaya çalışıyor.

BOZDUĞUNUZ KANTAR SİZİ BİLE TARTMIYOR

– Limanların işletme süresini de 49 yıla çıkarıyorsunuz. Düzenini bozduğunuz kantar artık sizi bile tartamıyor. Bindiğiniz kantar, kafayı yiyor. Allah'tan korkun, analardan utanının. 2070'e kadar uzatıyorsunuz. Hepinize uzun ömürler ama 2070’e kadar kimin garantisi var?