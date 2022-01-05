CHP’li Başarır: AK Parti olarak değil akbaba olarak çöktünüz bu ülkeye

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, liman işletmeleri sözleşmelerinin uzatılması ile ilgili en çok tartışılan 1. Madde üzerinde TBMM Genel Kurulu’nda CHP Grubu adına konuşma yaptı. Başarır, “AK parti olarak değil akbaba olarak çöktünüz bu ülkeye” dedi.

Ali Ekber ŞEN

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, liman işletmeleri sözleşmelerinin uzatılmasıyla ilgili iktidarı sert bir dille eleştirdi.

Başarır, en sıkıntılı, en hukuksuz, en tartışılan maddenin birinci madde olduğunu ifade ederek, “Kasım ayında liman sözleşmelerinin uzatılması ile ilgili madde gündeme geldiğinde geri çektiniz. Herhâlde dedim biraz insafa geldiler, halkı, insanları muhalefeti dinliyorlar dedim ama yeni yılın ilk yasasında ilk madde olarak yine getirdiniz” dedi.

“SİZİN SORUMLULUĞUNUZ BU 5'Lİ ŞİRKETE VE KATAR'A MI YOKSA 84 MİLYONA MI?”

Getirilen kanun teklifinin Anayasanın en az 5 maddesine aykırı bir teklif olduğunu öne süren CHP'li Başarır, “Bu madde, Anayasanın 2. Maddesi olan hukuk devleti ilkesine aykırı. Anayasanın 138. Maddesinin 4. Fıkrası, yasama yürütme ve idare mahkeme kararlarının aleyhine bir işlem yapamaz diyor. E bu özelleştirme kararlarıyla ilgili idare mahkemesinin birçok iptal kararı var. Nasıl bu maddeyi getirebiliyorsunuz? Anayasanın 10. Maddesi eşitlik maddesi. Yahu siz burada istediğinize liman işletmesini veriyorsunuz ve süreyi uzatıyorsunuz, burada eşitlik yok. Anayasa 43. Maddesi, sahil şeritlerinde yararlanmada önceliğin kamu olması gerektiğini söylüyor. Ama siz önceliği 5'li yandaş şirkete ve Katar'a veriyorsunuz. Bu kürsüden defalarca sordum, yine soruyorum; sizin sorumluluğunuz bu 5'li şirkete ve Katar'a mı yoksa 84 milyona mı? Halkın bekasını, huzurunu, refahını mı düşünüyorsunuz yoksa 5'li şirket ile Katar'ı mı düşünüyorsunuz?” diye konuştu.

“BİR TASFİYE EKİBİ GİBİ DAVRANIYORSUNUZ”

Hiçbir limanın işletme süresinin 2023'ten önce ya da 2023'te dolmadığını belirten CHP'li Başarır, “En erken liman sözleşme süresi 2027'de doluyor. Şimdi ben buradan soruyorum; aceleniz nedir? Ha gidiyorsunuz. Gitmeden de bir parlamenter gibi davranmıyorsunuz, bir tasfiye ekibi gibi davranıyorsunuz” ifadelerinde bulundu.

“HİÇ KİMSE BABASININ ÇİFTLİĞİNİ BÖYLE KULLANMAZ”

CHP'li Başarır muhalefet milletvekillerine dönerek, “Ben muhalefet milletvekili arkadaşlarıma bakıyorum, iktidara; bu topraklar, bu ülkenin malları, denizleri, limanları babanızın çiftliği mi diye soruyorlar. Bu tabir çok yanlış bir tabir. Çünkü hiç kimse babasının çiftliğini böyle kullanmaz. Yabancılara, yandaşlara soydurmaz, peşkeş çektirmez. Ama ne yazık ki iktidar bunu yapıyor” sözlerini ifade etti.

“755 MİLYON DOLARA ALDIKLARI İŞLETMENİN BİR KISMINI 869 MİLYON DOLARA SATTILAR”

2005 yılında Mersin Limanı'nın özelleştirildiğini hatırlatan CHP'li Başarır, şöyle devam etti:

“Mersin Limanı'nı kim aldı? AKFEN aldı. Yahu 10 yıl sonra 755 milyon dolara aldığı bu limanın yüzde 20 sini yabancılara 869 milyon dolara sattı. Yani siz 4 milyar dolarlık Mersin Limanı'nı 755 milyon dolara verdiniz, olacak şey mi bu…”

Getirilen bu maddeyle ikinci tur soyguna başlandığını ifade eden CHP'li Başarır, “Bu maddeye göre soygunda ikinci tur başlıyor. Mersin Limanı, Antalya Limanı, Trabzon Limanı bir tur peşkeş çekildi. Şimdi ikinci tur başladı. Ya şimdi kızacaksınız ama, bir eve giren hırsız bile o eve ikinci kez girmez. Yahu ikinci tur yapıyorsunuz!” sözlerini dile getirdi.

“BU VERDİKLERİNİZİ ONLARIN MİDELERİNDEN ÇIKARIP ALACAĞIZ”

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır iktidarın LİMAK, KOLİN, Cengiz İnşaat ve Katar'ı düşündüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

“Siz, bunlara bedelinin çok altında işletmeler veriyorsunuz ve bu süreleri uzatıyorsunuz. Bunun hesabının gerçekten sorulmayacağını mı düşünüyorsunuz? O şirketleri korumayın. O şirketlerin 2023'ten sonra sonu pek iyi değil. Bu verdiklerinizi onların midelerinden çıkarıp alacağız. Onlara bunların hesabını soracağız. Burada 84 milyonun, tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Bana laf atacağınıza bir gün de gelin burada insanların yararı için konuşun. 2500 TL emekli aylığı alan bir vatandaşımız için konuşun. Siz Nihat'ı düşünmeyin, atanamayan öğretmen Nihat'ı düşünün. Siz Albayrak'ı düşünmeyin, o limanlarda bir Albayrak olacaksa o kırmızı Albayrak olmalı, bizim Albayrağ'ımız olmalı. Cengiz'i düşünmeyin, 2500 TL emekli aylığı alan Cengiz amcayı düşünün. Siz AK Parti olarak değil sanki bir Akbaba olarak çöktünüz bu ülkenin üzerine”

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