CHP’li Başarır: Utanma duygusunu yitirmiş bir iktidar var!

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, memur ve emekliye yapılan zammı sert bir dille eleştirerek, “Utanma duygusunu yitirmiş bir iktidar var!” dedi.

Ali Ekber ŞEN

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CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, memur ve emekliye yapılan zamlar üzerinden iktidarı sert bir dille eleştirdi. Başarır, “Utanma duygusunu yitirmiş bir iktidar var” dedi.

Özellikle son 1 yılda yapılan zamların vatandaşları çileden çıkardığını ifade eden CHP'li Başarır, “Ekmeğe, una, şekere, yağa, yumurtaya yapılan zamlar ortadayken iktidarın memura ilave olarak yuzde2.5 zam yapması ve emekli maaşını alt sınır olarak 2.500 TL açıklaması utanç vericidir!” diye konuştu.

Son 1 yılda ekmeğe yüzde 54, şekere yüzde 113 zam geldiğini ifade eden CHP'li Başarır, şunları söyledi:

– Son bir yılda una yüzde 176, yumurtaya yüzde 47, margarine yüzde 114, Ayçiçek yağına yüzde 195, motorine yüzde 93, benzine 76 zam geldi. Ev kiraları derseniz, yine son bir yılda ülke genelinde metrekare kira ortalama artışı yüzde 63,7 oldu. Temel tüketim malzemelerine gelen zamlar ortada, belli. Yine elektriğe, doğalgaza son bir yılda yapılan zamlar belli. Yetmedi, 1 Ocak itibarı ile elektriğe yüzde 52 ila yüzde 130 arasında zam yapıldı. Buna rağmen sahte veriler ortaya koyan bir TUİK var. Buna uyup, bu utanç zammını yapan ve utanma duygusunu yitirmiş bir iktidar var.

– TÜİK’in açıkladığı sözde enflasyon farkına sadece yüzde 2.5 ilave ve emekli maaşının alt sınırının 2.500 TL yapılması tüm vatandaşların aklıyla dalga geçmekten başka bir şey değildir. Ben buradan soruyorum vicdanları rahat mı acaba? Bu zam için emeği geçen herkesten utanç duyuyoruz. Yazıklar olsun! Bakın insanların haline. İnsanların evine girin, dolabını açın, sofrasına oturun, faturalarına bakın. Gerçekten bir felaket var. Ama buna rağmen memura, emekliye bu zammı reva gördüler. Yazıklar olsun.