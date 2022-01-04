CHP’li başkan randevu talebini reddeden BESAŞ’a ‘Geliyorum’ dedi

AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BESAŞ'ın 400 gramı 2 TL'den sattığı ekmeği piyasaya kısıtlı sayıda vermesi nedeniyle vatandaşların ucuz ekmek büfelerinden eli boş ayrılmak zorunda kaldığını belirten CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, sorunu görüşmek üzere BESAŞ Genel Müdüründen randevu talep etti. BESAŞ, pandemiyi gerekçe göstererek talebi reddetti. Karaca, "Siz bilgi vermekten kaçabilirsiniz ama biz Bursalılar'ın hakkını aramaya devam edeceğiz. Çarşamba saat 14.00'da oraya geliyorum" diyerek BESAŞ yetkililerini uyardı.

Halil ATAŞ

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Ucuz ekmek büfelerine yetersiz ekmek gönderildiğini iddia eden CHP Bursa il Başkanı İsmet Karaca, AKP’li Büyükşehir Belediyesi iştiraki BESAŞ’tan randevu talep etti. BESAŞ ise talebi reddetti.

PANDEMİYİ GEREKÇE GÖSTEREREK REDDETTİ

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BESAŞ’ın 400 gramı 2 TL’den sattığı ekmeği piyasaya kısıtlı sayıda vermesi nedeniyle vatandaşların ucuz ekmek büfeleri ününden eli boş ayrılmak zorunda kaldığını belirten CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, sorunu görüşmek üzere BESAŞ Genel Müdüründen randevu talep etti. BESAŞ, pandemiyi gerekçe göstererek talebi reddetti.

“YARIN SAAT 14.00’DE ORADAYIM”

BESAŞ’ın randevu talebini reddetmesi üzerine sosyal medyadan açıklama yapan

CHP il Başkanı İsmet Karaca, “BESAŞ Genel Müdürü randevu talebimizi pandemi gerekçesiyle reddetti. Sebebini biliyor ve uyarıyoruz. Siz bilgi vermekten kaçabilirsiniz ama biz Bursalılar’ın hakkını aramaya devam edeceğiz. Yarın (Çarşamba) saat 14.00’te BESAŞ’ta olacağım…” ifadelerini kullandı.

“BESAŞ EKMEĞİ ADETA KARNEYE BAĞLAMIŞ”

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin BESAŞ ekmeğini adeta karneye bağladığını belirten Karaca, “BESAŞ bayileri vatandaşa 5 ekmekten fazlasını veremiyor. çünkü yeterli miktarda ekmek gelmiyor, fazla ekmek satsa kuyruğun sonundakiler eve eli boş dönmek zorunda kalacak. Savaş yıllarının zorluğunu bile karne edebiyatına malzeme yapan AKP iktidarı, halkımızı zihinlerde ekmek karnesine bağlamış durumda. Memleketi bu hale düşüren AKP zihniyetinden ilk sandıkta kurtulacağız” dedi.

KILIÇDAROĞLU DA ALINMAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde TÜİK’in kapısından gönderilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu defa da Milli Eğitim Bakanlığı’na alınmamıştı.

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