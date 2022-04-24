CHP’li başkandan dereyi kirletenlere: Yakalayacağım sizi!
Bursa'nın Gemlik Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Körfezi'ne sanayi atıkları ile birlikte akan Karsak Deresi'nin videosunu paylaşarak, "Karsak deremizi bu şekilde kirletenler! Yakalayacağım sizi, kaçamayacaksınız!" notunu düştü.
Gemlik Belediye Başkanı CHP’li Mehmet Uğur Sertaslan, Orhangazi’den Gemlik Körfezi'ne dökülen Karsak Deresi’ni kirletenlere “Yakalayacağım sizi” diyerek tepki gösterdi.
“YAKALATACAĞIM SİZİ, KAÇAMAYACAKSINIZ”
Gemlik Körfezi’ne dökülen Karsak Deresi'ne mor renkte kirli suların bırakıldığı anların videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Belediye Başkanı Sertaslan, “Karsak Deremizi bu şekilde kirletenler! Yakalayacağım sizi, kaçamayacaksınız!” notunu düştü.