CHP’li başkanın, AKP’liye ‘LGBT yanıtı’ gündem oldu

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın, AKP Grup Başkan Vekili Ahmet Koyunoğlu’nun 'Başkanın LGBT merakı nedir' şeklindeki ayrımcı söylemine verdiği cevap sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Belediye Meclisi AKP Grup Başkan Vekili Ahmet Koyunoğlu'nun Belediye Meclisi'ndeki ayrımcı ifadelerine tepki gösterdi.

“LGBTİ'lerin haklarını sonuna kadar koruyacağım. Kim ayrımcılığa uğruyorsa onun yanındayım” diyen Odabaşı’nın konuşması sosyal medyada gündem oldu.

“ÖZEL İLGİNİZ Mİ VAR”

Koyunoğlu belediye meclisinde yaptığı konuşmada Yerel Eşitlik Eylem Planı'nda LGBTİ+'ların yer almasına değinerek “Şerdil başkanın gözlerinin içine bakarak bir sualim olacak bu konuyla ilgili. Kadıköy Belediyesi, Belediye Meclisi'nde Yerel Eşitlik Eylem Planı'nda 6 yerde LGBT'yi kurumsallaştıran broşür ve afişlerle bunu normalleştiren, hedefler yer almaktadır. Bu hedefler toplumsal kültür, ahlak ve örflerimize aykırıdır” ifadelerini kullandı.

Koyunoğlu devamında ise “Sapkın tercihlerin normal şeylermiş gibi gösterilmesinin ötesinde yeni üçüncü bir cinsiyet gibi sunularak bunun meşrulaştırılma çabasını reddediyoruz. Ayrıca Şerdil başkan bu LGBT merakı nedir? Sayın başkan LGBT merakı nedir?” diye sordu.

“BELEDİYE, HAKSIZLIĞA UĞRAYAN HERKESİN YANINDADIR”

Bu sözlere kürsüden tepki gösteren Odabaşı, “LGBT'lere özel bir merakın mı var?' Evet var. Kadıköy'de kim dezavantajlı ise, Kadıköy'de kimin yardıma ihtiyacı varsa, Kadıköy'de kim ayrımcılığa uğruyorsa ben onun yanındayım” dedi.

Odabaşı şöyle devam etti:

*Bunların yanında durmaktan onur duyarım, şeref duyarım. Biz CHP'li bir belediye olarak, sosyal demokrat bir belediye başkanı olarak hiç kimsenin dini, dili, ırkı, cinsel tercihinden dolayı ayrımcılık yapmayız. Yapmam, yaptırmam. Biz ayrımcılık yapamayız.

* Yerel Eşitlik Eylem Planımızda ortaya koyduğumuz hedef ve faaliyetler, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nden doğan, farklı gelişen ihtiyaçlara çözüm bulabilmek adına eşitlik temelli eylemlerdir. Üretim hatası olarak hiç kimseyi değerlendiremezsiniz.

*Sapkın olarak hiç kimseyi değerlendiremezsiniz. Haddiniz değil, haddimiz değil. Belediye; haksızlığa uğrayan, eşitsizliğe uğrayan, bu tür tanımlamalarla suçlanan herkesin yanındadır, yanında olmaya devam edecektir.

*Sizin makbul bulmadığınız, sapkın bulduğunuz, hatta daha da ileriye giderek üretim hatası olarak nitelendirdiğiniz tüm tabirler insan haklarına aykırıdır.

* Burada kalkıp başkanın gözünün içine bakarak “LGBT'lere özel merakın mı var”… Gözünün içine bakarak söylüyorum: Evet, var! Onlar da insan, onların yanındayım. Haklarını sonuna kadar koruyacağım.

*Ben senin gibi cinsel tercihlerinden dolayı onlarla ilgilenmiyorum. İnsan oldukları için ilgileniyorum. Mağdur oldukları için ilgileniyorum.

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