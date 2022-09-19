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CHP’li belediye başkanına saldırı! 5 kişi gözaltına alındı

Konya'da CHP'li Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'yı, tartıştıkları kahvehanede darbeden 5 kişi gözaltına alındı.

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CHP’li belediye başkanına saldırı! 5 kişi gözaltına alındı

Belediye Başkanı Akbuğa, dün akşam saatlerinde ilçedeki kahvehanede bulunduğu sırada, yanına gelen 5 kişi ile belediye tarafından gerçekleştirilen ihaleyle ilgili tartışma yaşadı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kavgaya dönüşen olayda şüpheliler, Başkan Akbuğa’yı darbetti. Akşehir’deki özel bir hastaneye kaldırılan Akbuğa’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler G.B, İ.B, D.B, Y.U. ve S.U, emniyetteki işlemlerinin ardından Akşehir Adliyesi’ne sevk edildi. AA

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