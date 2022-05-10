CHP’li belediyeden bakanlığa tepki: Tavuğun bile AKP’li CHP’lisi oluyormuş

AKP’li Gaziantep ve Kocaeli Büyükşehir Belediyelerinin çiftçiye ücretsiz tavuk dağıtımına izin veren Tarım ve Orman Bakanlığı, Manisa’daki CHP’li Akhisar Belediyesi’nin ücretsiz tavuk projesine ‘Hastalık riski olabilir’ iddiasıyla onay vermedi. CHP’li Belediye Başkanı Besim Dutlulu, bakanlığa “Bu projeyi hayata geçiren AKP’li ve MHP’li belediyeler var. Anladık ki, tavuğun bile AKP’lisi CHP’lisi oluyormuş” sözleriyle isyan etti.

İlker KILIÇASLAN

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Manisa'da CHP'li Akhisar Belediyesi, kentteki kırsal kalkınmayı ve üreticileri desteklemek amacıyla geçtiğimiz Nisan ayı içerisinde ücretsiz tavuk projesi adı altında ön bir çalışma başlattı.

Hayata geçirilmesi planlan proje çerçevesinde ön duyuru yapan CHP'li Belediye kentteki 86 kırsal mahalledeki çiftçilerden ön talep başvurusu aldı. Projeye kentten 4 bin 500 hane başvuruda bulundu.

BAŞVURU OLMADAN BAKANLIKTAN ‘RET' CEVABI

CHP'li Akhisar Belediyesi'nin 8 Nisan tarihindeki ücretsiz tavuk projesi duyurusundan yola çıkan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, durumu 12 Nisan tarihinde bakanlığa bildirerek projenin uygun-olup olmadığını sordu.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nün yazısına bakanlık 26 Nisan tarihinde ‘Hastalık riski olabilir' cevabı vererek CHP'li belediyenin ücretsiz tavuk dağıtmasının uygun olmadığını bildirdi.

Akhisar Belediyesi'nin başvurusu olmadan projeye olumsuz yanıtının gelmesi belediye bünyesinde şaşkınlık yarattı. Belediyenin ücretsiz tavuk projesi mayıs ayı olağan meclis toplantısında yeniden gündeme geldi.

CHP'Lİ BAŞKAN: ANLADIK Kİ, TAVUĞUN BİLE AKP'LİSİ CHP'LİSİ OLUYORMUŞ

Belediye meclis toplantısında projeyle ilgili konuşan CHP'li Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ücretsiz tavuk projenin Türkiye'de AKP'li ve MHP'li belediyeler tarafından uygulandığını ve halka dağıtıldığını belirterek, kendilerine bakanlıktan onay çıkmamasına anlam veremediklerini dile getirdi.

Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu yaptığı konuşmada, bakanlığa tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

“Ülkemizde belirli aralıklarla bu projeyi yapan belediyelerimiz var. AKP'lii Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Belediyesi var. MHP'li Ereğli Belediyesi var. Bu ‘Hastalık riski' AKP ve MHP'li belediyeler tarafından yapılınca sorun olmuyor da CHP'li bir belediye yapınca mı sorun oluyor? Yani kısaca anladık ki, tavuğun bile AKP'lisi CHP'lisi oluyormuş. Memleketimizde AKP'li tavuklar hasta etmiyormuş, CHP'li tavuklar hasta ediyormuş.

Biz, Akhisar Belediyesi olarak ayrı bakanlığa bağlıyız da, Gaziantep, Kocaeli, Ereğli Belediyeleri ayrı bakanlığa mı bağlı? Onlara onay var ama bize yok. Böyle siyaset yapılmaz. Bu siyasi tavırları sebebiyle çiftçi en kötü yıllarını yaşıyor. Hizmet üretmek, halka destek olmak isteyenlere engel olunuyor”

“MECLİS GÜNDEMİNE GELMEDEN, BAŞVURUMUZ OLMADAN ‘RET'”

Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu, projenin yeni Mayıs ayı meclis toplantısını gündemine geldiğini, kendilerinin konuş hakkında daha başvuruda bulunmadıklarını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

“Projeyle ilgili sadece daha ön fizibilite çalışması yaptık. Hane başına dağıtacağımız 20 tavuk için 4 bin 500 haneden talep aldık. Ayrıca proje için kapsamlı bir çalışma yaptık. Kümes hayvancılığını bilen veteriner hekimlerden görüşler aldık. Yani projeyi yeni Mayıs ayı meclis toplantısında gündeme getirdik.

Ancak Tarım ve İlçe Müdürlüğü bizden önce davranıp bakanlığa başvurmuş ve proje hakkında görüş almış. Bakanlıktan ise bize ‘Uygun değildir' yazı geldi. Daha meclisten geçmeden, bizim başvurumuz bile olmadan böyle bir yazıya anlam veremedik.

Kimseyle kavga etme niyetinde değiliz. Ama iktidar partisi şunun farkında değil, bu tarz bir turum ile kendilerine ciddi bir şekilde zarar veriyorlar. Köylünün alacağı ufacık bir desteği bile, ‘Onlar yapıyor biz yapmıyoruz engel olalım' diyerek siyasete alet ediyorlar.”

PROJE KOMİSYONA SEVK EDİLDİ, AKP VE MHP ÇEKİMSER KALDI

Belediye başkanı Dutlulu'nun konuşmasını ardından çiftçiye aşıları yapılmış 20 adet yumurtacı ırk ücretsiz tavuk dağıtılmasını kapsayan Kırsal Mahallelere Yönelik Destek maddesi oylamaya sunuldu.

Ücretsiz tavuk dağıtılması maddesi, AKP ve MHP'li meclis üyelerinin çekimser, CHP ve İYİ partili meclis üyelerinin evet oyu ile Tarım Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu'na havale edildi.

Başkan Dutlulu son olarak, ilgili maddenin komisyonda bekletileceğini dile getirerek, “Bu zihniyetin, bu iktidarın çok yakında değişeceğine ve köylüyü, çiftçiyi destekleyen bu tarz projelerin önündeki engellerin kalkacağına inanıyorum” diye konuştu.