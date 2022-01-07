CHP’li Çakırözer: Böyle yöneticilik olmaz! Bu skandal doğruysa derhal istifa etmelidir

Kazakistan'da protesto gösterileri sonrası ülke genelinde çıkan iç karışıklık nedeniyle ülkedeki havalimanlarında uçuşlar iptal edilirken, ülkede mahsur kalan Türklerin durumu da tartışma konusu oldu. TBMM Dışişleri Komisyonu’nun CHP’li üyesi Utku Çakırözer, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve eşinin kargo uçağı ile Türkiye’ye getirilmesi sonrasında ortaya atılan iddialar ile Kazakistan'da mahsur kalan Türk vatandaşların durumunu Meclis gündemine taşıdı.

Sozcu.com.tr

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Kazakistan'da hükümetin istifasıyla sonuçlanan iç karışıklık sonrasında, ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının durumu da gündeme geldi. Özel bir ziyaret için Kazakistan’da bulunan ve ülkede çıkan olaylar nedeniyle uçuşların durdurulmasıyla Almatı’da kalan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve eşinin kargo uçağıyla Türkiye'ye getirilmesi ise bazı tartışmaları beraberinde getirdi.

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49 THY ve ACT Havayolları çalışanı ile 5 MNG Havayolları çalışanının da aralarında bulunduğu 54 teknik personel ülkede mahsur kalırken, THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı ve eşi 6 Ocak 2022'de akşam saatlerinde TK6223 sefer sayılı kargo uçağıyla Türkiye'ye getirildi.

ÇAKIRÖZER MECLİS'TE SORDU

TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Aycı ve eşi Türkiye'ye getirilirken, THY'nin uçuşları iptal etmesiyle birlikte ülkede mahsur kalan Türk vatandaşların durumunu Meclis gündemine taşıdı. Çakırözer, “Onlarca pilot ve havayolu şirketi personeli ile yüzlerce vatandaşımız orada mahsur kalırken, THY Yönetim Kurulu Başkanının o personelleri orada bırakıp ülkeye dönmesi kabul edilemez. Böyle yöneticilik olur mu? Onların canı kıymetli de, bu insanların canı daha mı az kıymetli?” dedi.

YÜZLERCE VATANDAŞIN DURUMU NE OLACAK?

Kazakistan'daki iç karışıklık sonrasında THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve eşi tahliye edilirken, onlarca pilot ile havayolu şirketi personelinin orada mahsur kaldığını belirten Milletvekili Çakırözer, Aycı’nın Kazakistan'dan tahliye edilirken, orada risk altındaki THY çalışanları ile yüzlerce vatandaşın durumunun ne olacağını sordu. Meclis'te Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren Çakırözer, şu sorulara yanıt istedi:

* Türk Hava Yolları, MNG Kargo, ACT havayolu şirketinin de aralarında bulunduğu havayolu şirketlerinde çalışan 50 kişinin Kazakistan'da mahsur kaldığı iddiaları doğru mudur?

* Havayolu şirketlerine bağlı 50 personel Kazakistan'da mahsur kalırken, aralarında THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve eşinin de bulunduğu 4 kişinin TK6223 sefer sayılı kargo uçağıyla Kazakistan'dan ayrıldığı doğru mu?

* 6 Ocak 2022'de akşam saatlerinde Kazakistan'dan ayrıldığı belirtilen TK6223 sefer sayılı kargo uçağının yolcu listesinde kimler bulunmaktaydı?

* THY'nin uçak seferlerinin durdurmasının ardından orada mahsur kalan yurttaşların güvenliği nasıl sağlanmakta?

* Kazakistan'da hava yolu şirketlerine bağlı personellerin de bulunduğu, mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi için bir çalışma yürütülüyor mu? Ne kadar sürede tahliye edilecekler?

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