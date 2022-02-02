CHP’li Çankır: Bu FETÖ’vari kumpastır

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, kentte yerel gazetecilik yapan iki kardeşin belediye çalışanının kimlik bilgilerini kullanarak Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu aleyhinde, savcıya ve valiye mektup gönderilerek kumpas kurulduğunu iddia etti. Olayla ilgili açıklama yapan Çankır, "Bu FETÖ'vari kumpastır. Suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Sozcu.com.tr

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CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, yaşanan olayla ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, CHP Aydın Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Özdemir, CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin ve CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç de katıldı.

Yaşanan olayla ilgili Çankır, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin 30 yıllık personeli H. K'nin kimlik bilgilerinin kentte yerel gazetecilik yapan E.A. ve M.A. isimli iki kardeş tarafından ele geçirildiğini, bu bilgilerle Çerçioğlu aleyhinde Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve Cumhuriyet Başsavcısı'na mektup gönderildiğini tespit ettiklerini söyledi.

Sahte mektupları itfaiye personeli H.K'nin cep telefonuna gelen mesajla öğrendiklerini belirten Çankır, şu ifadeleri kullandı:

17 Aralık 2021'de H.K'nin cep telefonuna PTT'den bir gönderiyle ilgili bilgilendirme mesajı geliyor. Devlet memuru olan H.K., bunun üzerine PTT Başmüdürlüğü'ne giderek yetkililer ile görüşüyor ve herhangi bir gönderisinin olmadığını bildiriyor. Emniyet'in yaptığı takip ve incelemede postayı bir kadının gönderdiği tespit ediliyor.”

“İFTİRA VE KARALAMA DOLU”

Sahte kimlikle gönderilen mektupların bir televizyon kanalında okunduğunu aktaran Çankır,

“E.A. isimli gazeteci, kendisine bir mektup geldiğini, aynı mektubun vali ve savcıya da gönderildiğini ifade ediyor. Çerçioğlu ve itfaiye dairesi ile ilgili iftira ve karalama dolu sözde mektubu yayımlıyor.” dedi.

“ÇERÇİOĞLU'NA TAM BİR FETÖ’VARİ KUMPAS KURULDUĞU ANLAŞILMAKTADIR”

PTT'den H.K. adına mektubu gönderen kişinin, E.A. ve M.A. isimli iki kardeşin sahibi oldukları gazetenin çalışanı Y.Ü. olduğunun tespit edildiğini belirten Çankır, “Kendilerinin göndermiş oldukları mektupla, kamuoyu ve devletimizin kurumlarını kandırmaya çalışarak Özlem Çerçioğlu'na tam bir FETÖ’vari kumpas kurulduğu anlaşılmaktadır.” ifadelerini kullandı.

“İTİRAF ETMEK ZORUNDA KALDI”

Durumun aydınlatılmasının ardından E.A’nın olayı kendisinin düzenlediğini itiraf ettiğini anlatan Çankır, “Devletimizin kurumlarının gerçeği ortaya çıkarmasından sonra E.A. 24 Ocak 2022 tarihinde yaptığı programda bu mektupları Y.Ü. isimli personeline başka birisinin TC'sini, ismini, adresini, telefon numarasını vererek PTT'den gönderttiğini, ben verdim diyerek itiraf etmek zorunda kalmıştır. Şimdi E.A.’ya soruyoruz 30 yıllık bir devlet memuruna böyle bir iftirayı nasıl atarsınız?” diye sordu.

“BİZ BU TİP HAREKETLERİ ERGENEKON TERTİBİNDE MEHMET BARANSU’LARDAN HATIRLIYORUZ”

Çankır açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir memurun kişisel verilerini kullanarak Aydın Valisine ve Cumhuriyet Başsavcısına asılsız uydurma bir mektup gönderme ihtiyacını neden duymuştur? Biz bu tip hareketleri Ergenekon tertibinde Mehmet Baransu’lardan hatırlıyoruz. Demek ki bu tip yapılanmalar devam ediyor. Ancak devletimizin kurumları kumpasçıları, iftiracıları, sahtekarlığı birer birer gün yüzüne çıkarıyor.

Bu medya kuruluşunun ve programına konuk yaptığı kişilerin bu şekilde FETÖ’vari birçok iftirası olmuştur. Bu kumpaslar organize olarak devam etmektedir. Bu olaydan görüldüğü gibi iftira dolu yayın yapan bu sözde medya kuruluşuyla ilgili tüm suç duyuruları ilgili kurum, kuruluş ve kişilerce yapılmıştır. Böyle bir mektubun olmadığı, bu mektubun organize bir şekilde masa başında kurgulandığını düşünüyoruz.”

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