CHP’li Girgin: Şoför esnafının dayanacak gücü kalmadı

CHP Muğla Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi Süleyman Girgin, TBMM’nde yaptığı konuşmada şehir içinde yolcu taşıyan esnafın akaryakıta gelen zamlardan dolayı ciddi şekilde zarar gördüğünü belirterek, “Destek şart, dayanacak güçleri kalmadı" dedi.

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CHP Muğla Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi Süleyman Girgin TBMM'de yaptığı konuşmada şehir içinde taşıma faaliyetinde bulunan taksi, dolmuş, minibüs ve özel halk otobüsü ile yolcu taşıyan esnafın akaryakıta gelen zamlardan dolayı ciddi şekilde zarar gördüğünü söyledi.

YARDAŞLARI BIRAKIN BİRAZ DA ESNAFA BAKIN

“Yandaş müteahhitlerinizi kurtarmak için yasa çıkarıyorsunuz, yoksulun sırtından zenginin parasına döviz kuru garantisi veriyorsunuz. Ama sıra 1,5 yıl kontak açmayan servisçi şoför esnafına gelince, taksiciye, minibüsçüye gelince kılınızı kıpırdatmıyorsunuz” diye konuşan Girgin, 7 Ocak Pazartesi günü Plan ve Bütçe Komisyonunda torba yasa görüşmelerinde şoför esnafının sorunlarını dile getirerek şunları söyledi:

“Peş peşe gelen zamlar, tüm araç bakım ve yedek parça fiyatlarına da doğrudan etki ediyor. Son gelen zamlar esnafımızı perişan etti. Servisçilerimizin, taksi dolmuş, minibüs, özel halk otobüsüyle yolcu taşıyan esnafımızın zararlarını niye tazmin etmiyoruz?

Taşımalı eğitim kapsamında taşımacılık yapan, servisçi esnafımızın sözleşmeleri, her yıl haziran ayında yapılıyor. Dolayısıyla, maliyet tespitinde de o tarihlerdeki akaryakıt fiyatları dikkate alınıyor.”

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI NİYE KARŞILAMIYOR?

Sözleşmeler yapılırken, motorin ortalama 7,43 lirayken bugün itibarıyla 12,80 TL’ye çıktığını ve yüzde 58 oranında zam yapıldığını hatırlatan Girgin, sözlerine şöyle devam etti:

“Salgın döneminde, 1,5 yıl hiç çalışmayan servisçi esnafımız, şimdi de artan maliyetler ve artan akaryakıt fiyatları karşısında zorlanmaktadır. Servisçi esnafın ayakta kalabilmesi için akaryakıt ki artış farkı Milli Eğitim Bakanlığınca niye karşılanmıyor?

Şehir içinde taşıma faaliyetinde bulunan esnaflarımız da akaryakıta gelen zamlardan dolayı ciddi şekilde zarar görüyor. Kazancından kendisine neredeyse pay kalmamasına rağmen şoför esnaflarımızı akaryakıttaki artışa karşı korumak için ticari akaryakıt desteği niye vermiyoruz? Hem Hazine ve Maliye Bakanlığına hem de Milli Eğitim Bakanlığının şu soruları cevaplamasını istiyorum:

* Sözleşmeler yapılırken motorin ortalama 7,43 TL iken, bugün itibarıyla 12.80 TL'ye çıkmış ve yüzde 58 oranında zam yapılmıştır. Servisçi esnafının ayakta kalabilmesi için akaryakıttaki artış farkının karşılanması için bir çalışmanız var mıdır?

* Kazancından kendisine neredeyse pay kalmayan şoför esnaflarımıza akaryakıttaki artışa karşı korumak için ticari akaryakıt desteği verilecek midir?”

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