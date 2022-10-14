CHP’li Gürsel Erol: Bahçeli’nin ‘cemevleri inanç merkezidir’ demesi benim için önemliydi

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “Cemevlerini ibadethane olarak kabul ediyoruz. Bugün de cemevleri ibadethane olmalıdır” açıklamalarına destek verdi. Erol, “Devlet Bahçeli’nin ‘cemevlerinin inanç merkezidir’ demesi benim için önemliydi" dedi.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin cemeviyle ilgili sözlerine ilişkin Halk TV'de değerlendirmelerde bulundu.

“BUNU CHP'Lİ BİRİSİNİN SÖYLEMESİ FARKLI ALGILANABİLİRDİ”

Devlet Bahçeli'nin meclisteki konuşmasından etkilendiğini belirten Erol, şu ifadeleri kullandı:

* “Bizim olaylara karşı biraz daha objektif yaklaşmamız lazım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin aile geleneğinden gelen bir CHP'liyim. Ben Türkiye'nin en muhafazakâr ve milliyetçi kenti olan Elazığ'ın milletvekiliyim. Ben Tunceli ve Alevi kökenli birisiyim. İnanın Alevilerin haklarının ve hukukların korunmasıyla ilgili bizim bile çoğu zaman söylemeye cesaret edemediğimizi Devlet Bahçeli dün gündeme getirdi. Dedi ki ‘cemevleri ibadethanedir' Birisi kültür merkezi olarak görebilir, birisi ibadethane olarak görebilir. Ama Alevi inancında olan insanlarımızın yüzde 90'ı cemevini bir inanç merkezi olarak görüyor. Bunu CHP'li birisinin söylemesi farklı algılanabilirdi.

* Ama sayın Cumhurbaşkanı’nın ‘burası bir kültür merkezidir' söyleminden sonra Devlet Bahçeli'nin ‘cemevlerinin inanç merkezidir' demesi benim için önemliydi. Meclis Genel Kurulu'nda grup başkanvekiline, Sayın Bahçeli'ye iletilmek üzere teşekkürlerimi ilettim. Bu medeni bir ilişkidir. Bizim aramızda kan davası, namus meselesi yok ki. Hepimizin iddiası bu ülkeyi daha doğru yönetmek. Partiler arasında bir kan davası bir namus meselesi yok. Farklılıklarımız üzerine ayrışma değil, ortak değerlerde nasıl buluşabiliriz önemli olan bu.”