CHP’li Gürün: Su Bakanlığı kurulmalı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Konya’da düzenlenen ‘İklim Şurası’ programında doğa, maden, imar planları ile ilgili konularda karar verici merci olarak acilen su bakanlığı kurulmalı” dedi.

Mustafa SARIİPEK

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Konya'da ‘İklim Şurası' programı kapsamında düzenlenen panele konuşmacı olarak katılan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, kuraklık olmadan öncede söylediklerini hatırlatarak “Yıllardır Su Bakanlığı'nın kurulması gerektiğini söylüyorum. Doğa, maden, imar planları ile ilgili konularda karar verici merci Su Bakanlığı olmalı” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Konya'da ‘İklim Şurası' programı düzenlendi. Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen programın 4. gününde gerçekleşen ‘Yerelde iklim eyleminin güçlendirilmesi' panelinin moderatörlüğünü Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe yaparken, konuşmacı olarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Birol Ekici katıldı.

KARATEPE: YÜK YERELE DÜŞÜYOR

Panelin açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, “Yük yerele düşüyor. Yük yerele düşüyorsa bunun finansmanın da, katkısının da yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

GÜRÜN: BAZI YETKİLERİN YEREL YÖNETİMLERE VERİLMELİ

Dr. Osman Gürün, Muğla'nın muhteşem bir coğrafya ya sahip olduğunu belirterek çevre konusunda bazı sıkıntıların yaşandığına dikkat çekti. Çevre anlamında en büyük sorunun yetkisizlik olduğuna vurgu yapan Başkan Gürün, “Yerel yönetimler ile merkezi yönetimler arasında yeni bir değişiklik yapılarak bazı yetkilerin yerel yönetimlere verilmesi gerekiyor. Muğla'da plan yetkisi sadece belediyemizde değil. Bu toplantıyı önemli ve değerli bir başlangıç olarak değerlendirirsek mutlak suretle çevre konusundaki eksiklikler il il belirlenerek yapılacak olan çalışmalar hazırlanmalı ve finansmanı sağlanmalıdır” dedi.

“SU BAKANLIĞI KURULMALI VE KARAR VEREN MERCİ OLMALI”

Muğla'nın yüzde 60'ında maden arama ruhsatı olduğunu açıklayan Osman Gürün, Su Bakanlığı kurularak imar maden arama gibi konularda bu bakanlığın yetkili olması gerektiğini söyleyerek, “Şehrimizde 3 adet termik santrali var. Bu tesislerin günlük emisyon değerlerini büyükşehir belediyesi olarak biz alamıyoruz. Tesislerde daha önce hiç filtre yoktu. Şimdi filtre var ama buraların günlük emisyon oranını belediye olarak alamıyoruz. Örneğin Yatağanda ki termik santral, tünel usulü kendi sahası içerisinde kömür çıkarıyor ve çıkardığı havzada en önemli kaynak ‘Su.' Buradaki su Menteşe ve Yatağan ilçelerinin su kaynağını oluşturuyor. Bu kadar kuraklık olmadan öncesi, yıllardır söylüyorum bu bakanlığın kurulması gerekiyor. Bir damla içme suyunun heba olacağı yerde kesinlikle diğerleri ikinci sırada kalmalı. Böyle yerlerde kesinlikle arama veya işletme ruhsatı verilmemeli” ifadelerini kullandı” ifadelerini kullandı.

“BELEDİYELER DESTEKLENMELİ SÜRATLE GÜNEŞ ENERJİSİNİ ÜRETİMİ YÜKSELTİLMELİ”

2053'de fosil ve kömür yakıtlarının ortadan kaldırılacağının taahhüt ettiğini söyleyen Gürün, şöyle devam etti:

“2053'te kömür ve fosil yakıtların ortadan kalkacağını düşünüyorum. Bu nedenle yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi ortaya çıkacak. Muğla için en önemli enerji kaynağı rüzgar ve güneştir. Bu konuda biz gereken yatırımları yapmaya çalışıyoruz ancak yerel yönetimlerin desteklenerek bu yatırımlara ek kaynaklar sağlanması gerekmektedir. Bu şekilde süratle güneş enerjisinden elde edilen üretim yükseltilmelidir.”

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