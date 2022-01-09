CHP’li İlgezdi: İsmet İnönü’yü anma konserinin afişinden İnönü’nün ismi çıkarıldı

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının İsmet İnönü'yü anmak için gerçekleştirileceği konserin afişlerinden İnönü’nün isminin çıkarıldığını söyledi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının 14 Ocak 2022'de 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’yü anmak için gerçekleştirileceği ReinhardGoebel’in yöneteceği, solisti Mor Biron'un olduğu konserin afişlerinden İnönü'nün isminin çıkarıldığını belirtti.

“BAKANLIKTAN BİR AÇIKLAMA YOK”

İlgezdi, “İsmet İnönü’yü Anma Konseri olarak düzenlenen Şef Goebel konserinin afişlerinden 2. Cumhurbaşkanımızın ismi çıkarılıyor. Bu kararın Bakanlığın sözlü talimatı ile yapıldığı iddia ediliyor. Bu iddialara karşı bakanlıktan hala bir açıklama yok. Konserin biletlerinin satıldığı dijital platformunda geçen hafta ‘İsmet İnönü'yü Anma Haftası' ibaresi konserin afişinde bulunurken, bu hafta afişten çıkarıldı. Böylece 14 Ocak 2022'de gerçekleşecek konser şef Goebel'inkonseri oldu. Cumhurbaşkanımıza isminde Cumhurbaşkanlığı olan kurumun yaptığı saygısızlık kabul edilemez” dedi.

KONUYU MECLİSE TAŞIDI

Konuyu Meclis gündemine de taşıyan İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a soru önergesi vererek, “İnönü'yü anma konseri olarak planlanan Şef Goebel'in konserinden 2. Cumhurbaşkanımızın isminin çıkarılmasını kim, hangi gerekçe ile istemiştir?” diye sordu.