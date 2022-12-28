CHP’li Karabat’tan İstanbul’daki cihatçı yapılarla ilgili dikkat çeken iddialar

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada İstanbul'daki cihatçı yapıların tehlikesine dikkat çekti. Suriye’ye cihatçı asker göndermek suçlarından İnterpol ve Özbekistan hükümeti tarafından aranan Sadık Muhammediev ve Abdullah Zufor’un İstanbul’da ikamet ettiğini belirten Karabat, Özbekistan hükümetinin Türk yetkilileri uyarmasına rağmen her hangi bir adımın atılmadığını öne sürdü

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İstanbul'daki cihatçı yapılarla ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu. Karabat, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, vatandaşların İstanbul Başakşehir'de yoğun olarak faaliyet gösteren cihatçı yapılardan kendilerine yoğun şikayette bulunduğunu anlatarak şöyle konuştu:

“İNTERPOLÜN ARADIĞI KİŞİ, İSTANBUL'DAKİ DERNEĞİN YÖNETİCİSİ”

“İki tane somut olay var. Birincisi Sadık Muhammediev Özbekistan kökenli, Özbekistan tarafından da aranan İnterpol'e bildirilmiş ve onunla beraber Abdullah Zufor bunlar İstanbul'da ikamet ediyorlar. Hatta Sadık Muhammediev, ÖZKAD isimli derneğin yöneticisi pozisyonunda. Bu derneğe giriş çıkışlar kolay değil. Xray cihazından geçerek girebiliyorsun, kiraları yüksek. 25-30 bin lira civarında kiralar ödeniyor. Bu adam İnterpol ve Özbek yetkilileri tarafından terör suçuyla aranıyor. Yanındaki Abdullah Zufor ile beraber Suriye'ye cihatçı asker göndermek suçlarından aranıyor. Özbek yetkililer, Türk yetkililerle temas halinde olmalarına rağmen her hangi bir adım atılamıyor.”

“IŞİD EMİRİ İSTANBUL'DA SERBEST ŞEKİLDE DOLAŞIYOR”

Karabat, 2015 yılında Sultanahmet Meydanı'ndaki bombalı saldırı nedeniyle tutuklanan Abdulla Abdullaev'in 2021 yılında IŞİD operasyonunda yeniden tutuklandığını belirterek şöyle devam etti:

“İkinci olay ise Çeçen kökenli Abdulla Abdullaev de 2015 yılında Sultanahmet Meydanı'ndaki saldırıyı gerçekleştiren kadın teröristi Türkiye'ye getirmekle suçlanıyor. O dönem bombalı saldırıyla ilgili 36 kişiyle beraber Abdullaev de gözaltına alınıp tutuklanıyor. Her ne tesadüf ki 2021 yılında başka bir operasyon oluyor, aynı kişi IŞİD’in İstanbul Emiri olarak yakalanıp tutuklanıyor.

Beni arayanların iddiası şu bu kişinin yine serbest olduğunu söylüyorlar. Yani bombacıyı Türkiye'ye getiren kişi nasıl serbest bırakılıyor da yeniden yakalanıyor. En kötüsü ilk yakalandığında bu adamın sınır dışı edilmiş olması lazım, ikincisinde niye Türkiye'de yakalanıyor.

Bu iki olay, vatandaşların Kayaşehir'de cihatçı, selefi yapılanmaların var olduğu iddialarını doğruluyor. Meşhur Reina katliamının failinin Başakşehir Kayaşehir’de alışveriş yaparken görüntüsü vardı. Bunlar tesadüf değil. En çok IŞİD'linin yakalandığı operasyon Kayaşehir, Başakşehir'de yapılıyor”

“BU YAPILARA GÖZ YUMULUYOR”

Cihatçı yapıların tehlikesine dikkat çeken Karabat, “İstiklal Caddesi'ndeki kadın bir teröristin ifadesinde başka bir teröristin varlığından da bahsetmişti. Dolayısıyla bunların ne zaman harekete geçeceği, nasıl harekete geçeceğini hiçbirimiz bilemeyiz. Kaldı ki Irak'ta Musul'u IŞİD bir günde ele geçirdi. Yapılanmalar böyle tehlikeli yapılanmalar. Ortaya ne zaman çıkacağını bilemezsiniz. Ancak, bu yapılara göz yumulduğu da ortada.” diye konuştu.