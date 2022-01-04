CHP’li Karaca: Şürekanı da al git Erdoğan

Adana'da halkın sorularını dinleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, "Saraylı ve şürekası, ülke kaynaklarının talan edilmesine göz yumdu, Hazineyi boşalttı. Şimdi, dışarıdan Suudi prenslerden, şeyhlerden, emirlerden ne alırım diyerek “yerli ve milli” politikasını taçlandırıyor!" dedi.

Mehmet SERBES

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, “Enflasyon kontrol dışına çıktı. Enflasyonda rekor üstüne rekor kırılıyor. Ülkenin fabrika ayarlarına dönmesi gerekiyor” dedi. Karaca “Saraylı ve şürekası, ülke kaynaklarının talan edilmesine göz yumdu, Hazineyi boşalttı. Şimdi, dışarıdan Suudi prenslerden, şeyhlerden, emirlerden ne alırım diyerek “yerli ve milli” politikasını taçlandırıyor!” diye konuştu:

– Geliri artmadığı için enflasyon altında ezilen vatandaşların bankalara ve finansman kuruluşlarına olan borçları, kredi faizlerinde yaşanan artışa rağmen krizle birlikte hızla büyüdü. Bireylerin bankalara ve finansman şirketlerine olan (konut, taşıt, ihtiyaç ve kredi kartı) borcu (takiptekiler de dahil) 17–24 Aralık günleri arasında 12,7 milyar lira daha artarak, 1 trilyon 17 milyar liraya çıktı. Bu borcun 24,4 milyar lirası vadesinde ödenmediği için takibe alınan kredi ve kredi kartı borçlarından oluşuyor.

PARASI YOKSA KART GEÇSİN DEVRİ DE BİTTİ!

– Vatandaşların bankalar ve finansman şirketlerine olan borcunun 807.2 milyar lirası bireysel (konut, otomobil, ihtiyaç) kredilerinden, 210 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklanıyor. Son hafta tüketici kredilerinde 6,7 milyar liralık, kredi kartı borçları ise 6 milyar liralık artış yaşandı.

TAKİPTEKİ BORÇLAR NE OLACAK?

– Vatandaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen takipteki borçları da 18,5 milyar lirası tüketici kredilerinden, 5,9 milyar lirası da kredi kartlarından olmak üzere toplam 24,4 milyar lira düzeyinde bulunuyor. Bankaların takipteki bu borçlarını düşük bir bedel karşılığında varlık yönetim şirketlerine satıyor olmaları bu rakamı olduğundan daha düşük gösteriyor.

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNE BORÇ

– Bankaların vatandaştan zamanında tahsil edemedikleri için takibe aldıkları ancak daha sonra da varlık yönetim şirketlerine sattıkları alacaklarından kaynaklanan vatandaşın borcu da Eylül 2021 sonu itibariyle 30,7 milyar lira olarak açıklandı.

VAKİT “ENKAZ”I KALDIRMA VAKTİ

– Ekonomik güven endeksi, aralık ayında 97,6 değerini alarak 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. Cumhuriyet tarihinin en buhranlı günlerini bu halka reva gören AKP iktidarı “enkaz” iktidarı olduğunu kanıtladı. Vakit gitme vakti!