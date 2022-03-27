CHP’li Kaya Türkiye’nin konuştuğu o paylaşım için Twitter’a seslendi

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, İstanbul Esenler’de Süleymancılar cemaatine ait bir erkek yurdunda, çocuklara dayak görüntülerinin yer aldığı bir videoyu paylaştığını; Süleymancılar tarafından yoğun bir şekilde şikayet edildiğini ve Twitter yetkililerinin, “Twitter kurallarını ihlal” ettiği gerekçesiyle hesabını kilitleyerek, paylaşımını silmesini istediğini belirtti. Karara tepki gösteren Kaya, "Maruz kaldığım mağduriyetin Twitter yetkilileri tarafından en kısa zamanda düzetileceğini umuyorum" dedi.

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Twitter hesabından ve diğer sosyal medya hesaplarından 24 Mart Perşembe günü İstanbul Esenler'de Süleymancılar cemaatine ait bir erkek yurdunda, çocuklara dayak görüntülerinin yer aldığı bir videoyu paylaştığını anımsatan CHP’li Yıldırım Kaya, Paylaşımımda Milli Eğitim Bakanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ve Gençlik ve Spor Bakanlarını göreve çağırarak, ‘Çocuklarımıza işkence yapan bu vicdansızların yargı önünde hesap vermeleri için ne yapıldı? Yaptıkları yanlarına mı kaldı?’ demiştim. Ardından da TBMM Başkanlığına, dört Bakanlık tarafından yanıtlanması talebiyle dört ayrı soru önergesi vermiştim” hatırlatmasında bulundu.

“Vicdanları sızlatan görüntüler medyada geniş yer tutmuş, sorumluların bulunarak, yargı önünde hesap vermesi kamuoyunun ortak talebine dönüşmüştü” diyen Kaya, “Kısa süre sonra da İstanbul Valiliği yurt görevlisinin gözaltına alındığını duyurmuştu” ifadelerini kullandı.

“PAYLAŞIMIMI SİLMEM İSTENDİ”

Bu süre içinde başta Twitter hesabı olmak üzere, tüm sosyal medya hesaplarının Süleymancılar tarafından yoğun bir şekilde şikayet edildiğini söyleyen Kaya, “Twitter yetkilileri de ‘Twitter kurallarını ihlal’ ettiğim gerekçesiyle hesabımı kilitleyerek, paylaşımımı silmemi istemiştir” açıklamasında bulundu.

“RESMİ KURUMLARI GÖREVE DAVET ETMEK BENİM BİRİNCİ GÖREVİM”

Twitter yetkililerine çağrıda bulunan Kaya, şöyle dedi:”Ancak bir insan, bir vatandaş, bir baba, bir öğretmen ve bir milletvekili olarak çocuklara uygulanan şiddeti önlemek, kamuoyunu aydınlatmak ve resmi kurumları göreve davet etmek benim birinci görevimdir. “EN KISA ZAMANDA DÜZELTİLECEĞİNİ UMUYORUM” Yaptığım paylaşımın Twitter kurallarını ihlal etmesi söz konusu değildir.

Bu nedenle yaptığım paylaşımı silmeyi reddederek, itiraz hakkımı kullandım. Maruz kaldığım mağduriyetin Twitter yetkilileri tarafından en kısa zamanda düzetileceğini umuyorum.”

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